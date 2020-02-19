Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
|10:30 04.03.2020
|Россия
В результаті атак сил режиму Башара Асада та Повітряно-космічні сил (ПКС) РФ в Ідлібській зоні деескалації у вівторок загинули 12 мирних жителів.
Про це пише турецьке видання Anadolu, передає УНН.
“Прихильники Асада та літаки ПКС Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селі Удван в районі Сехіл Рудж. Велике число мирних жителів доставлені в місцеві лікарні”, — йдеться у повідомленні.
В Управлінні цивільної оборони (“Білі каски”) Сирії повідомили, що “в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев’ять мирних жителів, в тому числі чотири дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван — два мирних жителя”.
“Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ПКС Росії в селищі Бенніш загинув один мирний житель”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, армія Сирії намагається повернути під контроль захоплене про-турецькими силами місто Саракіб.
Ще на цю тему:
Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії - слідча комісія ООН
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
РФ заявила, що не може гарантувати безпеку авіації Туреччини в Сирії
Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча"
МЗС РФ вирішило висловити співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців в Сирії
Берлін звинуватив Росію у військових злочинах у Сирії
Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
Российская авиация бомбит северо-запад Сирии / Видео
Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі
У Кремлі прокоментували плани Туреччини ввести війська у Сирію
Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі