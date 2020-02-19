В результаті атак сил режиму Башара Асада та Повітряно-космічні сил (ПКС) РФ в Ідлібській зоні деескалації у вівторок загинули 12 мирних жителів.

Про це пише турецьке видання Anadolu, передає УНН.

“Прихильники Асада та літаки ПКС Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селі Удван в районі Сехіл Рудж. Велике число мирних жителів доставлені в місцеві лікарні”, — йдеться у повідомленні.

В Управлінні цивільної оборони (“Білі каски”) Сирії повідомили, що “в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев’ять мирних жителів, в тому числі чотири дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван — два мирних жителя”.

“Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ПКС Росії в селищі Бенніш загинув один мирний житель”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, армія Сирії намагається повернути під контроль захоплене про-турецькими силами місто Саракіб.