Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів

10:30 04.03.2020   Россия

В результаті атак сил режиму Башара Асада та Повітряно-космічні сил (ПКС) РФ в Ідлібській зоні деескалації у вівторок загинули 12 мирних жителів.

Про це пише турецьке видання Anadolu, передає УНН.

“Прихильники Асада та літаки ПКС Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селі Удван в районі Сехіл Рудж. Велике число мирних жителів доставлені в місцеві лікарні”, — йдеться у повідомленні.

В Управлінні цивільної оборони (“Білі каски”) Сирії повідомили, що “в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев’ять мирних жителів, в тому числі чотири дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван — два мирних жителя”.

“Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ПКС Росії в селищі Бенніш загинув один мирний житель”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, армія Сирії намагається повернути під контроль захоплене про-турецькими силами місто Саракіб.



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