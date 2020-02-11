США виділять Україні $38 мільйонів на посилення кібербезпеки

09:15 04.03.2020   Украина

Американський уряд планує виділити впродовж наступних чотирьох років $38 млн для посилення  кібербезпеки України.

Перші $8 млн вже надано українській стороні, повідомили в Держдепартаменті за результатами Третього кібер-діалогу між двома країнами, що відбувся в Києві, передає власний кореспондент Укрінформу.

"З метою демонстрації послідовної прихильності до підтримки кібербезпеки США оголосили про виділення додаткових $8 млн з цільової статті допомоги – крім тих $10 млн, що були надані в 2017 році", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому уточнюється, що частина коштів забезпечуватиметься за рахунок агентства USAID, яке планує впродовж наступних чотирьох років інвестувати до $38 млн "для розбудови можливостей України у сфері кібербезпеки шляхом підтримки правової та регуляторної реформ, підготовки кадрів та залучення приватного сектора".

Крім того, як повідомили в Держдепі, ФБР вручило Кіберполіції України та Офісу генпрокурора відзнаку за співпрацю при арешті й екстрадиції кіберзлочинців, які діяли в Україні протягом багатьох років.

Під час кібер-діалогу делегації України та США обговорили останні досягнення у сфері кібербезпеки, проблеми безпеки 5G, розбудову кібер-потенціалу, а також питання міжнародної кіберполітики.

При цьому, як повідомляється, були розглянуті проєкти допомоги у сфері кібербезпеки, розроблені США спільно з українськими агенціями та зацікавленими сторонами. Вони передбачають, зокрема, посилення безпеки критично важливої інфраструктури; розробку та реалізацію кіберстратегії; реагування на інциденти, а також обмін інформацією. Крім того, йдеться про підвищення обізнаності з викликами у сфері кібербезпеки та проведення тренінгів, спрямованих на убезпечення систем промислового управління та цифрової криміналістики.

"Ці проєкти доповнюють співпрацю США й України на інших напрямах кібербезпеки", - підсумували в Державному департаменті.



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