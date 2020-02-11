Україна обговорює зі США, як остаточно поховати Nord Stream 2 - Коболєв

09:01 04.03.2020   Украина

Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання трубопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу", - зазначив глава Нафтогазу.

Він зауважив, що хоча росіяни й "не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден", технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.

"Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США – ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно", - підкреслив Коболєв.

За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала "одним із найважливіших кроків" на підтримку енергетичної безпеки України.

"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі", - заявив очільник Нафтогазу.

Як повідомлялося, у грудні минулого року президент США підписав оборонний бюджет на 2020 рік, який передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік – 2" й "Турецький потік" задля енергетичної безпеки Європи.

Передбачено запровадження обмежень - у тому числі проти суден, які займаються прокладкою трубопроводів по морському дну, а також осіб, причетних до їх роботи. Пізніше стало відомо, що Палата представників і Сенат Конгресу США обговорюють можливість введення нового пакету санкцій, націлених проти цих газопроводів.



Ще на цю тему:

09:15 04.03.2020
США виділять Україні $38 мільйонів на посилення кібербезпеки
08:15 04.03.2020
В США пропонують повернутися до ленд-лізу і позичити військові кораблі Україні та іншим чорноморським союзникам
11:40 18.02.2020
В Одесу раптово прибув потужний військовий літак США / Фото
21:01 17.02.2020
США вирішили не призначати "другого Волкера" – експосол
20:21 17.02.2020
Американський дипломат відкинув можливість скорочення обсягу військової допомоги Україні
10:01 17.02.2020
Частково вироблена в Україні ракета-носій, яку запустили США, 18 лютого доставить вантаж на МКС
08:15 17.02.2020
РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео
20:30 14.02.2020
США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон
10:15 14.02.2020
США обговорять у Мюнхені агресію Росії проти Україні – Держдеп
11:15 13.02.2020
До Києва вирушає делегація Сенату США, щоб підтвердити підтримку Україні
17:30 11.02.2020
США засуджують блокування Угорщиною євроатлантичної інтеграції України – посол
15:15 11.02.2020
Помпео и Борель выразили полную поддержку территориальной целостности Украины
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
08:20 03.03.2020
Греция проводит 24-часовые военные учения у турецкой границы
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 04.03.2020
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
09:30 04.03.2020
Роскомнагляд знайшов "порушення" в роботі BBC World News
21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
20:30 03.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 04.03.2020
Туреччина повідомила про ліквідацію 300 сирійських військових у Ідлібі
08:45 04.03.2020
Туреччина зазнала чергові втрати в Ідлібі
13:40 03.03.2020
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах
13:00 03.03.2020
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада
Всі новини країни
Украина Украина
11:15 04.03.2020
В окупованому Криму російська поліція створила чергову "народну дружину"
11:01 04.03.2020
Водосховища анексованого Криму обміліли майже вдвічі
10:15 04.03.2020
"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню
10:01 04.03.2020
Крим під окупацією «не вільний» – Freedom House
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд