Роскомнагляд знайшов "порушення" в роботі BBC World News

09:30 04.03.2020   Россия

Російське наглядове відомство заявило про нібито виявлені порушення в роботі телеканалу BBC World News і передало до суду складені протоколи.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Укрінформ.

"У ході контрольних заходів виявлено порушення вимог закону "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку". Відносно юридичної і посадової особи складено протоколи за ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ. Також виявлено порушення ст.12 федерального закону 77-ФЗ "Про обов'язковий примірник документів" в частині порушення термінів передачі обов'язкових примірників документів на державне зберігання в ВГТРК", - заявили у Роскомнагляді

Зазначається, що протоколи передано в суд, судове засідання призначене на 12 березня 2020 року.

Це вже шостий випадок з листопада 2014 року, коли Роскомнагляд виявляє, нібито, порушення принципу неупередженості в передачах "НТВ-Мир Латвия" і "НТВ-Мир Балтия".

Раніше у пресслужбі відомства заявили, про прйняття дзеркальних заходів після того, як британський регулятор Ofcom оштрафував власника ліцензії телеканалу "НТВ-Мир Балтия" компанію Baltic Media Alliance Limited, зареєстровану в Сполученому Королівстві, на £ 20 тис. ($26 тис.) за порушення правил мовлення, допущене телеканалом.

11 лютого британський регулятор опублікував доповідь, в якій стверджується, що новинний сюжет, що вийшов у програмі "Сьогодні" 2 квітня 2018 року, не відповідав вимогам Ofcom про точне і неупереджене висвітлення політичних подій, які викликають суперечки і необхідність відображення різних точок зору на те, що сталося. З доводами компанії в Ofcom не погодилися.



Ще на цю тему:

09:45 14.02.2020
Почалися перевірки. У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода запідозрили у «пропаганді наркотиків»
09:41 02.01.2020
В Естонії припинило роботу російське інформагенство Sputnik
18:15 16.05.2019
Информационная агрессия России против редактора беларуской службы InformNapalm - Официальное заявление
19:21 19.04.2019
У Росії зібралися заборонити найбільше міжнародне агентство новин
15:56 21.12.2018
СМИ РФ опубликовали фейковые документы ОБСЕ о подготовке Украиной провокации на Азове / Документ
19:11 31.07.2018
В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»
09:17 26.04.2018
ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде
12:29 12.04.2018
Работа «Газпром медиа» в Грузии подрывает национальную безопасность
12:25 02.04.2018
У Болгарії поліція погрожує арештом голові української діаспори, яка обурилася російською пропагандою на держТБ
09:29 28.03.2018
Пожар в Кемерово. В Госдуму РФ внесут законопроект, лишающий СМИ лицензии за «пляски на костях»
09:42 13.02.2018
В Молдове вступил в силу запрет на российскую пропаганду
10:01 20.12.2017
В Госдуму внесли законопроект об обязательном учреждении СМИ-иноагентами российских юрлиц
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
08:20 03.03.2020
Греция проводит 24-часовые военные учения у турецкой границы
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 04.03.2020
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
09:30 04.03.2020
Роскомнагляд знайшов "порушення" в роботі BBC World News
21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
20:30 03.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 04.03.2020
Туреччина повідомила про ліквідацію 300 сирійських військових у Ідлібі
08:45 04.03.2020
Туреччина зазнала чергові втрати в Ідлібі
13:40 03.03.2020
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах
13:00 03.03.2020
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада
Всі новини країни
Украина Украина
11:15 04.03.2020
В окупованому Криму російська поліція створила чергову "народну дружину"
11:01 04.03.2020
Водосховища анексованого Криму обміліли майже вдвічі
10:15 04.03.2020
"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню
10:01 04.03.2020
Крим під окупацією «не вільний» – Freedom House
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд