Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів

09:45 04.03.2020   Греция

Мігранти та біженці не повинні ставати знаряддям для чиїхось геополітичних ігор, заявив у вівторок прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, виступаючи на спільній прес-конференції з керівниками ЄС в містечку Катаніес на сухопутному кордоні з Туреччиною, пише УНН.

“Цей уряд проводить іншу політику щодо захисту кордонів. Ми посилаємо дуже чіткий сигнал, що мігранти та біженці не можуть бути використані в якості інструменту для геополітичних ігор. Вони справжні жертви в такого роду політиці. Це підхід, який не можна вважати прийнятним”, — підкреслив Міцотакіс.

За словами прем’єра, Греція діє в рамках міжнародного та європейського права. “Те, що відбувається на грецькому кордоні, є міжнародною політичною проблемою першорядної важливості”, — сказав прем’єр. “Греція показала, що може захищати свої права за допомогою зброї у вигляді законності і рішучості. Погрози Ердогана не пройшли”, — підкреслив глава уряду.

“Наш посил зрозумілий: “Не намагайтеся проникнути в Грецію нелегально, вам це не вдасться, і ви понесете відповідальність за свій вибір повністю”, — сказав прем’єр-міністр, звертаючись до нелегальних мігрантів, що скупчилися на турецькій території біля кордону з Грецією.

Говорячи про Європу, прем’єр зазначив, що “солідарність не може залишатися на словах, її повинні відчути грецькі громадяни, чия безпека і спокійне життя наражаються на небезпеку”. “Греція визнає, що Туреччина може допомогти у вирішенні проблеми біженців. Тут потрібна підтримка Європи, але не в режимі погроз. Ні Греція, ні Європа не піддаються на шантаж. Озброївшись законом і логікою, ми переможемо”, — підкреслив Міцотакіс.

Він додав, що тисячі нелегальних мігрантів, які направляються Туреччиною до грецького кордону, представляють асиметричну загрозу для безпеки Греції.

“Туреччина, — пояснив глава кабміну, — відправляє тисячі людей на межу, щоб домагатися задоволення своїх вимог. Вона використовує їх як геополітичних важелів для своїх власних цілей. На жаль, Туреччина стала офіційним контрабандистом мігрантів”. За словами прем’єра, “проблема не є як такою проблемою мігрантів і біженців, вона вдає із себе асиметричну загрозу” безпеки Греції.

“Я зобов’язаний захищати територіальну цілісність своєї країни, саме цим я і буду займатися. Наш керівний принцип — безпека Греції і Європи”, — підкреслив Міцотакіс. Він зазначив, що “очікує відчутної солідарності з боку від ЄС”, і сказав, що присутність на кордоні високопоставлених європейських чиновників посилає чіткий сигнал: “Ми бачили, що тут відбувається, незважаючи на пропаганду, засновану на фейк-ньюс”.

Прем’єр зазначив, що Греція, захищаючи свої кордони, “повністю виконує вимоги міжнародного права”. “Греція може охороняти свої кордони, ми запобігли незаконному проникненню в країну більше 24 тисяч мігрантів”, — сказав глава уряду.



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