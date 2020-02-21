У вівторок у Південному окружному військовому суді м.Ростов-на-Дону продовжився допит секретного свідка, який, не дивлячись на погану пам'ять деталей, що стосуються фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", наполягав на їхній причетності до забороненої у РФ партії.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Адвокат за призначенням Морозова допитує свідка Ісмаїлова (псевдонім): "Свідок, ви сказали, що зустрічалися з Зекір'яєвим? Я правильно зрозуміла? Скажіть, будь ласка, хто був ініціатором зустрічей?", - запитала адвокат. У відповідь свідок повідомив, що "зустрічі були випадкові", а що стосується тем - "я не можу зараз пригадати, які саме". При цьому на питання адвоката: "Ви наполягаєте на своїх показаннях, що Зекір'яєв входить до складу "Хізб ут-Тахрір»?", свідок відповів "так", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають правозахисники, прохання захисту до свідка пояснити, звідки у нього дане переконання, якщо зустрічі були випадкові і конкретних тем для обговорення не було, суддя відхилив.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року під час масових облав у Бахчисараї за звинуваченням у "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. 21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова. Звинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону приступив до розгляду по суті другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".