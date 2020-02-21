Судилище кримських татар: окупанти активно використовують "секретних свідків"

08:01 04.03.2020   Крым

У вівторок у Південному окружному військовому суді м.Ростов-на-Дону продовжився допит секретного свідка, який, не дивлячись на погану пам'ять деталей, що стосуються фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", наполягав на їхній причетності до забороненої у РФ партії.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Адвокат за призначенням Морозова допитує свідка Ісмаїлова (псевдонім): "Свідок, ви сказали, що зустрічалися з Зекір'яєвим? Я правильно зрозуміла? Скажіть, будь ласка, хто був ініціатором зустрічей?", - запитала адвокат. У відповідь свідок повідомив, що "зустрічі були випадкові", а що стосується тем - "я не можу зараз пригадати, які саме". При цьому на питання адвоката: "Ви наполягаєте на своїх показаннях, що Зекір'яєв входить до складу "Хізб ут-Тахрір»?", свідок відповів "так", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають правозахисники, прохання захисту до свідка пояснити, звідки у нього дане переконання, якщо зустрічі були випадкові і конкретних тем для обговорення не було, суддя відхилив.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року під час масових облав у Бахчисараї за звинуваченням у "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. 21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова. Звинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону приступив до розгляду по суті другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".



Ще на цю тему:

10:15 04.03.2020
"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню
20:15 03.03.2020
Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ
16:45 03.03.2020
Сімферопольського імама визнали «винним в місіонерської діяльності» / Фото
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
16:01 02.03.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров находится в спецблоке - супруга
13:15 02.03.2020
День рождения за решеткой: Марлен Асанов вынужден встречать свое 43-летие в застенках ФСБ
09:01 02.03.2020
Блогеру Мемедемінову відмовляють в апеляції, щоб тримати в умовах тортур — адвокат
15:45 28.02.2020
Окупанти лишили під арештом обвинуваченого в участі у кримськотатарському батальйоні "Аскер"
14:15 28.02.2020
В Україні запровадять молебень за полеглими в російсько-українській війні кримськими татарами
20:01 27.02.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности
16:01 27.02.2020
Денісова повідомила про погіршення здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар Смаїлова та Умерова
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
08:20 03.03.2020
Греция проводит 24-часовые военные учения у турецкой границы
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 04.03.2020
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
09:30 04.03.2020
Роскомнагляд знайшов "порушення" в роботі BBC World News
21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
20:30 03.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 04.03.2020
Туреччина повідомила про ліквідацію 300 сирійських військових у Ідлібі
08:45 04.03.2020
Туреччина зазнала чергові втрати в Ідлібі
13:40 03.03.2020
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах
13:00 03.03.2020
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада
Всі новини країни
Украина Украина
11:15 04.03.2020
В окупованому Криму російська поліція створила чергову "народну дружину"
11:01 04.03.2020
Водосховища анексованого Криму обміліли майже вдвічі
10:15 04.03.2020
"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню
10:01 04.03.2020
Крим під окупацією «не вільний» – Freedom House
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд