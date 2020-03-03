Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» снова сменил курс

20:10 03.03.2020   Россия

Российское судно-трубоукладчик “Академик Черский” движется в сторону египетского порта Суэц. 

Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания положения кораблей Marine Traffic и Vesselfinder, пишет ghall.com.

Напомним, трубоукладчик, принадлежащий “Газпрому”, которому большинство экспертов отдают пальму первенства в деле продолжения строительства замороженного проекта “Северный поток – 2”, вышел из Находки в начале февраля и якобы направлялся в Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля.

Однако, не добравшись до пункта назначения, 24-го числа “Академик Черский” поменял маршрут и отправился в сторону Коломбо (Шри-Ланка). Но и оттуда он направился снова.

Как сообщает РИА “Новости”, судно может подойти к новому пункту назначения примерно 25 марта.

По словам министра энергетики России Александра Новака, принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» — один из вариантов достройки «Северного потока — 2», однако судно нуждается в дополнительной подготовке.

21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В американском Минфине заявили о незамедлительном вступлении санкций в силу. Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.



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