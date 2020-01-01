Україна чітко реалізує план посилення берегової оборони в Чорному і Азовському морях - заступник глави МЗС

19:15 03.03.2020   Украина

Україна має розрахований на середньострокову перспективу план відновлення і посилення берегової оборони в Чорному і Азовському морях, який чітко реалізує разом з партнерами з США, Британії і НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити і зміцнити наші Військово-Морські сили. Одним з елементів цієї роботи є відновлення і посилення берегової оборони. Тут ми співпрацюємо з американськими, британськими партнерами і з партнерами з міжнародних структур НАТО. У нас є бачення і план на середньострокову перспективу, і ми його чітко реалізуємо", - сказав дипломат.

Він зауважив, що порівняно з кількістю сил і засобів, які російська сторона перевела на територію окупованого Криму і сконцентрувала навколо Керченської протоки, в Азовському морі, сили нерівні.

"Але ми вже далеко не ті, що були у 2014 році. Я також хочу вам нагадати, що, незважаючи на всі зусилля, у 2014 році Росія не змогла нас зламати. І я вас запевняю, що у 2020 році зробити це їй буде значно складніше", - заявив заступник міністра.

Божок також спростував тезу, що Росія через контроль над Керченською протокою фактично "привласнила" Азовське море.

"Це елемент російського наративу і спроб Росії створити паралельний світ, в якому вона, до речі, й живе вже не перший рік. Ми виходимо з того, що Азовське і Чорне море є відкритими морями, а Керченська протока є з’єднуючою. І ми завжди виходили з цього. А російська сторона у своїй політиці і діях намагається переконати всіх, що Азовське море є внутрішнім морем. Ми з цим категорично не погоджуємося, і не тільки ми, а й весь цивілізований світ", - підкреслив дипломат.

У цьому контексті він нагадав ухвалене 21 лютого рішення Арбітражу, утвореного в рамках Конвенції ООН з морського права, який визнав свою юрисдикцію у питанні позову України щодо протиправних дій Росії в Азовському морі.

"Цим він юридично підтвердив, що світ в особі ООН не визнає твердження російської сторони про те, що Азовське море є внутрішнім", - резюмував Божок.



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