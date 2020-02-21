Россия не прекращает попыток легитимизировать оккупацию украинского Крыма.

К процессу привлекаются пропагандисты и пророссийские, часто спонсируемые Кремлем, европейские политики. А также разномастные организации, выполняющие роль российских "троянских коней" в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Democratic Europe.

Так, в марте 2019 минюст Бельгии зарегистрировал неправительственную общественную организацию "Международная ассоциация "Таврида" (соучредители - московский Международный совет российских соотечественников и брюссельская European Russian Community). Задекларированная задача – "отстаивание интересов населения Крыма в международных инстанциях". Но буквально сразу бельгийский минюст аннулировал регистрацию. Юристы пришли к выводу, что деятельность "Тавриды" угрожает государственным интересам. Одним из основных аргументов стало то, что организация была создана по согласованию с администрацией президента РФ и финансировалась из госбюджета России.

Оказавшись на нелегальном положении, "Таврида" стала отрабатывать варианты перерегистрации в Австрии, Италии и Швейцарии. Это дало бы ее представителям доступ к коридорам Европарламента и Еврокомиссии. Не исключено, что в случае провала попытки перерегистрироваться в ЕС организация просто сменит вывеску, но ее суть останется неизменной – она будет исполнять роль "троянского коня" России. Об этом говорится в статье, опубликованной Democratic Europe. В материале отмечается, что именно на "Тавриду" Россия делает ставку относительно решения Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении действий РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В частности, "Тавриде" было поручено созвать весной 2020 г. так называемый Общественный Трибунал, на котором – осудить действия и позицию Украины по отношению к оккупированному Крыму.

Еще один пример использования общественных организаций в попытках "узаконить" оккупацию полуострова - "Российская ассоциация античных городов". Она создана 6 февраля 2020 г., поводом - годовщина основания (2,5 тыс лет) Боспорского царства (со столицей Пантикапей, ныне – Керчь). Цель – якобы сохранение археологического наследия античных времен.

При этом на 24-25 апреля 2020 г. во время "Шестого Ялтинского международного экономического форума" запланировано оформление на базе упомянутой структуры "Международной ассоциации античных городов", к которой РФ пригласила присоединиться Грецию, Италию, Болгарию, Турцию, Сербию, Армению, Израиль, Ливан, Иорданию, Сирию и Тунис. Представителям министерств культуры в Афинах, Риме, Софии и Анкаре стоит понимать, что подконтрольные Кремлю СМИ будут рады заявить, что "четыре государства из состава НАТО, три государства ЕС и еще ряд стран перешагнули через геополитические препятствия, западные санкции, искусственные ограничения и другие барьеры и, наконец, официально признали принадлежность полуострова Крым Российской Федерации".

Таким образом, цель создания ассоциации будет полностью оправдана – косвенно несколько авторитетных государств фактически признают российскую власть в оккупированном Крыму.