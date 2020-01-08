Кремль заявил о риске столкновения с Турцией в Сирии

18:15 03.03.2020   Россия

Резкое обострение ситуации на севере Сирии, где Минобороны Турции проводит операцию «Весенний щит» в попытке оттеснить силы Башара Асада и поставить заслон сотням тысяч беженцев, хлынувших к турецкой границе, несет риски прямого столкновение военных Москвы и Анкары, признал во вторник, 3 марта, Кремль.

Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что российские и турецкие военные вступят в реальную конфронтацию в Идлибской зоне, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить о том, что такой угрозы не существует в принципе, пишет finanz.ru.

По словам Пескова, усилия сейчас направлены на то, чтобы свести этот риск к минимуму.

«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран», - цитирует Пескова РИА Новости.

Россия также «решительно отвергает» данные из доклада комиссии ООН по Сирии, которая пришла к выводу, что российская авиация неизбирательно бомбит Идлиб, нанося удары в том числе по мирному населению.

Эти выводы «были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск, и очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», заявил Песков. Он добавил, что комиссия не является официальным органом ООН.

Во вторник, 3 марта, президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с канцлером Германии Ангелой Меркель, для которой наступление армии Асада может обернуться новой многотысячной волной мигрантов. С субботы, 29 февраля, Турция открыла границу для беженцев, численность которых во временных лагерях превысила 3 миллиона человек.

В ходе телефонного разговора Путин и Меркель «выразили надежду на результативное проведение» российской турецкой встречи на высшем уровне 5 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Германия настаивает на участии Меркель в этих переговорах, а также присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона. Но «такая встреча не согласовывалась», заявил во вторник Песков. Переговоры состоятся тет-а-тет, в формате Путин-Эрдоган, а впоследствии возможен трехсторонний саммит с участием президента Ирана Хасана Рухани.

В понедельник, 2 марта, российский Центр примирения сторон в Сирии заявил, что более не гарантирует безопасность полетов турецкой авиации над Идлибом, фактически пригрозив сбивать самолеты в случае нарушения границ. Днем ранее Турция нанесла бомбовые удары по двум аэродромам близ Алеппо и сбила два Су-24, от которых Минобороны России спешно открестилось, подчеркнув, что уничтоженные бомбардировщики принадлежали сирийским ВВС.



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