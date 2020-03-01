Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
|20:45 03.03.2020
|Молдова
Молдовські ветерани збройного конфлікту в Придністров'ї ввечері 2 березня провели переговори з прем'єр-міністром Іоном Кіку, після яких заявили зі сцени на площі Великих національних зборів, що "першу битву ми виграли, але війна триває".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News Maker.
Протести у Кишиневі, зокрема ветеранів, тривали весь день 2 березня. Зранку ветерани оточили вхід до будівлі уряду та розбили скляні двері.
Однією з головних вимог протестувальників була відставка міністра закордонних справ і європейської інтеграції Аурелія Чокоя. Вони не раз підкреслювали, що він образив їх своїми словами про придністровський конфлікт. Нагадаємо, Чокой заявив, що завдяки російській армії вдалося "зупинити кровопролиття" у Придністров'ї.
У відповідь на цю вимогу Кіку зауважив, що Чокой "сам ухвалить рішення". "Але я думаю, що його пояснення було достатнім, він сказав, що мав на увазі миротворців", - підкреслив прем'єр. Комбатанти все ж закликали Чокоя в такому разі прийти і вибачитися перед ними.
Під час зустрічі з комбатантами Кіку пообіцяв, що медичні поліси для ветеранів будуть довічними. Він заявив, що не може обіцяти "вдесятеро збільшити допомогу", тому що "у держави не так багато грошей".
3 березня на засіданні Національної ради з проблем ветеранів, яке скликав Кіку, ухвалили рішення про те, що у Молдові при уряді з'явиться структура, яка опікуватиметься врегулюванням проблем ветеранів збройного конфлікту в Придністров'ї.
Міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну повідомила про те, що для підтримки ветеранів уряд виділить додатково 10,65 млн леїв (майже 600 тис. доларів) на лікування в санаторіях. Тим, хто відмовиться від санаторного лікування, відшкодують його вартість.
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