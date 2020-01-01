Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
|16:15 03.03.2020
|Греция
Грецька берегова охорона відкрила вогонь у бік човна з мігрантами з метою не допустити перетину ними кордону.
Про це інформує Укрінформ з посиланням на BBC.
"З'явилися кадри, на яких грецькі берегові охоронці стріляють у море біля човна з мігрантами, намагаючись примусити плавзасіб повернутись до Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Мігрантів на іншому човні на узбережжі розлючені мешканці грецького острова Лесбос зустрічали криками "Йдіть геть!".
У мережі Twitter також з’явилося відео інциденту.
"Шокуючі кадри, опубліковані сьогодні Туреччиною, показують, як грецька берегова охорона тероризує човен, переповнений біженцями. Європа 2020 року...", - пишуть у мережі.
Як повідомлялося, уряд Греції вирішив направити військові кораблі до островів у Егейському морі задля посилення охорони державного кордону від можливого "вторгнення" мігрантів.
Біля кордонів Туреччини очікують 1,5 мільйона біженців з провінції Ідліб, які шукають притулку, Туреччина не має наміру стримувати їх на своїй території, якщо вони захочуть переміститися до країн ЄС. Кількість мігрантів, які перейшли протягом останніх днів з Туреччини на грецьку територію, сягнула 130 469 людей.
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