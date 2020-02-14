Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії - слідча комісія ООН

17:15 03.03.2020   Россия

Росія та урядові війська президента Башара Асада винні у воєнних злочинах під час конфлікту в Сирії.

Про це йдеться у звіті Незалежної міжнародної слідчої комісії з питань Сирії (COI), що діє під егідою ООН, пише QHA.

Російські ВПС не направляли удари на конкретні військові об’єкти, що рівноцінно воєнному злочину, так як наносилися сліпі удари по зонах, населених цивільними особами, — йдеться у звіті.

Як приклад подібних злочинів у доповіді названі два нальоти на ринок у місті Маарет-ен-Нууман, що відбулися один за іншим вранці 22 липня 2019 року.

У результаті цих атак загинули як мінімум 60 мирних жителів, зокрема, й кілька дітей. У серпні за два кілометри від міста Хаас був обстріляний табір, де розташовувалися внутрішньо переміщені мирні жителі.

У доповіді COI пояснюється, що на підставі доступних доказів у комісії є привід вважати, що до кожного з вищеназваних випадків була причетна авіація РФ.

Щодо наступальної операції сирійської армії в Ідлібі, то через неї біженцями стали 948 тисяч мирних жителів. Експерти ООН закликали міжнародне співтовариство надавати більше допомоги біженцям, які перебувають на сирійському кордоні, та поліпшити захист мирного населення. На підставі доступних доказів у комісії є привід вважати, що до кожного з вищеназваних випадків була причетна авіація РФ.



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