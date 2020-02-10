Санкции работают: Крымскому коллаборанту отказали в «шенгене» с российским загранпаспортом
|20:20 03.03.2020
|Крым
Как стало известно, «начальнику управления международной деятельности крымского федерального университета имени В. И. Вернадского» Александру Мащенко власти Норвегии отказали в получении визы.
В Норвегии пройдёт международная конференция, на которую планировал поехать по оккупационному аусвайсу коллаборант. Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на российские СМИ.
«Парламентская газета» оккупантов, в которой Мащенко также работает обозревателем сообщает, что отказник должен был принять участие 27 марта в международной конференции в Осло — «Крым в геополитической перспективе».
Организатор международной конференции — ассоциация «Народная дипломатия Норвегия». Оказывается у коллаборанта Мащенко на руках официальное приглашение организаторов международной конференции. Но его документы на визу не были приняты ни в визовом центре, ни в посольстве. Власти Норвегии аргументировали своё решение тем, что Александр Мащенко «проживает в Крыму и получил российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году». Норвежцы заявили также, что так называемый крымский российский загранпаспорт не признается странами Шенгенского соглашения.
«Это соответствует приложению 10 к Визовому справочнику, Таблице признания проездных документов, согласно статье 4 Решения №1105/2011 / ЕС», — заявили норвежские чиновники.
Мащенко порекомендовали «путешествовать в Норвегию без визы с вашим украинским биометрическим паспортом».
Ранее Александр Мащенко посещал Бразилию, Кубу и КНР, где его крымско-российский загранпаспорт не вызывал никаких вопросов.
При этом Мащенко заявил, что не собирается получать украинский загранпаспорт, так как считает себя гражданином РФ.
Выполнение директив ЕС норвежскими властями — это еще одно доказательство того, как действуют санкции ЕС на оккупантов и коллаборантов.
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