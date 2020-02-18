Малый ракетный корабль «Углич» и малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» Каспийской флотилии покинули пункты базирования Махачкала и Астрахань и вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб.

В течение нескольких на морских полигонах дней экипажи выполнят задачи по противоминной защите кораблей, обороне их при стоянке на незащищённом рейде, а также комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями и борьбы за живучесть на ходу, отражению ударов авиации и противокорабельных ракет условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Экипажам предстоит поразить морские и береговые цели из артиллерийских установок, а воздушные – из зенитно-артиллерийских комплексов.

Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будут проведены командованием после возвращения кораблей в пункты базирования флотилии.

Всего в рамках сдачи курсовых задач в море вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.