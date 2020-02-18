Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
|20:30 03.03.2020
|Россия
Малый ракетный корабль «Углич» и малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» Каспийской флотилии покинули пункты базирования Махачкала и Астрахань и вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб.
В течение нескольких на морских полигонах дней экипажи выполнят задачи по противоминной защите кораблей, обороне их при стоянке на незащищённом рейде, а также комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями и борьбы за живучесть на ходу, отражению ударов авиации и противокорабельных ракет условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.
Экипажам предстоит поразить морские и береговые цели из артиллерийских установок, а воздушные – из зенитно-артиллерийских комплексов.
Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будут проведены командованием после возвращения кораблей в пункты базирования флотилии.
Всего в рамках сдачи курсовых задач в море вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.
Ще на цю тему:
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
На Новороссийской военной базе прикрывали пункт базирования кораблей от воздушных ударов условного противника
Каспийская флотилия провела ряд учений
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 февраля
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 февраля
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 февраля
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 21, 22 февраля
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 февраля
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18 февраля