Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб

20:30 03.03.2020   Россия

Малый ракетный корабль «Углич» и малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» Каспийской флотилии  покинули пункты базирования Махачкала и Астрахань и вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб.

В течение нескольких на морских полигонах дней экипажи выполнят задачи по противоминной защите кораблей, обороне их при стоянке на незащищённом рейде, а также комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями и борьбы за живучесть на ходу, отражению ударов авиации и противокорабельных ракет условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Экипажам предстоит поразить морские и береговые цели из артиллерийских установок, а воздушные – из зенитно-артиллерийских комплексов.

Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будут проведены командованием после возвращения кораблей в пункты базирования флотилии.

Всего в рамках сдачи курсовых задач в море вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.



Ще на цю тему:

21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
09:20 02.03.2020
На Новороссийской военной базе прикрывали пункт базирования кораблей от воздушных ударов условного противника
08:20 02.03.2020
Каспийская флотилия провела ряд учений
19:40 29.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 февраля
21:00 26.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 февраля
21:00 24.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 февраля
11:00 24.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 21, 22 февраля
21:00 20.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 февраля
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
21:00 18.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18 февраля
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
08:20 03.03.2020
Греция проводит 24-часовые военные учения у турецкой границы
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
20:30 03.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
20:10 03.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» снова сменил курс
19:30 03.03.2020
Минирование и неисправность: в РФ за сутки четыре самолета совершили экстренные посадки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 03.03.2020
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах
13:00 03.03.2020
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада
08:00 03.03.2020
Рада ЄС проведе екстрену зустріч через ситуацію на кордоні з Туреччиною
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 03.03.2020
Санкции работают: Крымскому коллаборанту отказали в «шенгене» с российским загранпаспортом
20:15 03.03.2020
Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ
19:45 03.03.2020
Оккупанты подсчитали сколько воды осталось в крымских водохранилищах
19:15 03.03.2020
Україна чітко реалізує план посилення берегової оборони в Чорному і Азовському морях - заступник глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд