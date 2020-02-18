Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках двустороннего ротного тактического учения на высокогорном полигоне Алагяз уничтожили цели условного противника из реактивных систем залпового огня.

Артиллерийские расчеты вели огонь с подготовленных, неподготовленных огневых позиций, а также с ходу при развёртывании в боевой порядок. Военнослужащие наносили одиночные и залповые удары реактивными снарядами по открытой и укрытой живой силе, небронированной технике и бронетранспортерам условного противника. Сведения о выявленных целях на пункты управления артиллерии инфоанной в Армении, в рамках епередавали приданные расчеты беспилотных летательных аппаратов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, прошла лыжная спартакиада с участием военнослужащих России и Армении и членов их семей.

По условиям спартакиады все участники на армейских лыжах и в спортивной форме одежды проходили дистанцию 15 км свободным стилем, а затем соревновались в эстафете 4х1,5 км в личном и командном зачетах.

В ходе проведения спортивного мероприятия были развернуты полевая кухня, организовано угощение блинами с различными начинками, проходили конкурсы народного творчества и театрализованные постановки, состоялся праздничный концерт с участием казачьего ансамбля песни и танца, творческих коллективов Ширакской области и Гюмрийского военного гарнизона.

В праздничных массовых гуляниях и спартакиаде принимали участие более 3 тыс. военнослужащих, члены их семей, гражданский персонал, представители дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении