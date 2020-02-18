По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа2 и 3 марта прошли следующие мероприятия:

1. Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЮВО уничтожили колонну боевой техники условного противника в рамках двусторонних ротных тактических учений мотострелкового соединения.

Подразделения РХБ защиты были подняты по учебно-боевой тревоге и совершили марши до 30 километров в назначенные районы на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе активной фазы учения расчеты ТОС «Солнцепек» выполнили боевые стрельбы из огнеметов, уничтожив при этом колонну техники основных сил условного противника, обеспечили постановку маскирующих аэрозольных завес, отработали задачи взаимодействия, управления и связи. Разведку целей и контроль их поражения обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Также был отработан полный перечень тактических действий и маневров в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, как днем, так и ночью.

К двусторонним учениям было привлечено около 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», зенитно-ракетные комплексы «ТОР» и другие.

2. Военнослужащие артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ингушетии, приступили к проведению лагерного сбора на полигоне в Северной Осетии.

Более 1 тысячи артиллеристов ЮВО совершили марш на общевойсковой полигон Тарское, задействовав около 100 единиц вооружения и военной техники. В полевых условиях расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выполнили стрельбу полупрямой наводкой из с закрытых огневых позиций.

В ходе занятий на полигоне артиллеристы отрабатывают противоогневой маневр как последовательно, так и «карусельным способом», с одновременным выполнением батареями огневых задач и самостоятельным оставлением огневой позиции. Задачи по огневому поражению «противника» выполняются в составе батареи и дивизиона.

Всего к сборам артиллерии на Северном Кавказе привлечено более 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Лагерный сбор артиллеристов 58-й общевойсковой армии продлится до 27 марта.

3. В рамках стартовавших тактических учений с подразделениями 49-й общевойсковой армии ЮВО военнослужащие совершили марши на штатной военной технике на полигоны в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

При совершении марша в заданный район воинская колонна одного из мотострелковых подразделений была атакована диверсионным отрядом условного противника.

Целью нападения условных диверсантов был захват военной техники. В результате грамотных действий боевого охранения колонны сосредоточенным огнем по огневым точкам условного противника атака диверсантов была отражена.

В дальнейшем командирам подразделений предстоит на незнакомой местности предстоит организовать размещение личного состава, охрану и оборону полевого командного пункта, а также выстроить систему материально-технического обеспечения войск в полевых условиях.

Всего в двусторонних тактических учениях принимают участие более 2 тыс. военнослужащих из соединений 49-й армии ЮВО, задействовано более 600 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, САУ «Мста-С», РСЗО «Град-М», БТР-82А, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

С воздуха основную группировку войск будут поддерживать вертолеты армейской и морской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35М, самолеты оперативно-тактической авиации Су-25СМ3.

4. В мотострелковых соединениях 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Чечне, Северной и Южной Осетии, начались двусторонние ротные тактические учения (РТУ)

Личный состав ротных тактических групп был поднят по тревоге, после чего в составе подразделений совершил марши по пересеченной местности в районы проведения учения на полигоны Тарский, Дзарцеми, Гвардеец и Альпийский.

На учениях тактические группы будут действовать друг против друга, поочередно выступая в роли противника в обороне и наступлении. Для поддержки мотострелков задействованы вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО. В целях создания обстановки реального боя будут применяться холостые боеприпасы и средства имитации.

На заключительном этапе учения будут проведены боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2, минометов 2Б14 «Поднос», реактивных системы залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.

Особенностью РТУ является совместное выполнение боевых задач танковыми, артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями в условиях горной местности.

Двусторонние РТУ ЮВО продлятся до 7 марта. В РТУ на Северном Кавказе задействовано около 1,8 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

5. В Адыгее на полигоне Майкопский расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» ЮВО при поддержке экипажей танков Т-72Б3 остановили наступление танковой группировки условного противника.

С помощью движущихся полноразмерных мишеней имитировался прорыв танков и бронетранспортёров условного противника. Расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и танковые экипажи Т-72Б3 уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника, ведя огонь из закрытых позиций на дистанции более 6 тыс. метров.

Для поражения выдвигавшихся резервов противника уточнённые координаты наводчикам выдали разведывательные группы, применившие комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», а также расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В стрельбах, прошедших в дневное и ночное время, приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО.

6. На полигоне Кадамовский в Ростовской области завершилась подготовка специалистов связи ЮВО к конкурсу по полевой выучке «Уверенный прием-2020».

Ранее в ходе соревнований среди команд соединений и воинских частей 8-й общевойсковой армии были определены лучшие экипажи, которые вошли в состав сборной объединения на окружном этапе, который пройдёт с 2 по 6 марта с.г.

Команды выполняли контрольные упражнения по тактической, огневой и физической подготовкам, отработали развертывание радиорелейных станций, мачтовых устройств, автономных агрегатов питания, оборудования защитного заземления, а также организовали передачу цифровой информации на однотипные станции и выполнили нормативы вождения командно-штабных машин.

В соревнованиях приняло участие более 100 военнослужащих, были задействованы радиостанции Р-166, командно-штабные машины Р-149АКШ, защищенный мобильный комплекс связи МК-ЗВКС, станция спутниковой связи Р441ЛМ, носимая спутниковая радиостанция Р-438М «Белозер» и радиорелейная станция Р-419 Л1.

7. В Южном военном округе мотострелковые и артиллерийские подразделения горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, во взаимодействии с экипажами штурмовой авиации отразили наступление превосходящих сил условного противника в ходе тактического учения.

Артиллеристы соединения огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов «Сани» уничтожили командные пункты и подавили артиллерию условного противника.

Учение проводилось на тактическом поле полигона, оборудованном учебными минными полями, проволочными заграждениями и различными препятствиями. Также поле оснащено современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова тактическое учение с мотострелковыми подразделениями проводилось во взаимодействии с армейской авиацией. Огневой удар с воздуха поддержали экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3.

Всего для учения было подготовлено свыше 200 мишеней различного типа, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника.

Основными целями маневров являлась отработка командных навыков офицерского и сержантского состава, а также совершенствование слаженности и взаимодействия между мотострелковыми, артиллерийскими подразделениями и экипажами штурмовой авиации.

К учению были привлечены около 700 военнослужащих, задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и многоцелевые тягачи МТ-ЛБ.

8. В учебном центре военной полиции ЮВО в Северной Осетии начали обучение около 150 курсантов военной полиции по программе, основанной на методике подготовки миротворческих подразделений.

Военные полицейские пройдут специальную подготовку для выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. В рамках спецкурса они получат компетенции для работы за пределами Российской Федерации, пройдут обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.

Военные полицейские выполняют задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивают правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывают сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.

Завершив курсы подготовки, военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.

9. На полигоне Шалхи и на территории соединения связи ЮВО в Северной Осетии стартовал чемпионат 58-й общевойсковой армии ЮВО по стрельбе из штатного и табельного оружия.

В чемпионате принимают участие 17 сборных соединений, воинских частей армии и горного полигона Дарьял, дислоцированных на Северном Кавказе, среди участников есть и военнослужащие-девушки.

Около 150 спортсменов будут соревноваться в скоростной стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 м и скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 м.

Среди участников соревнований – 5 мастеров спорта, 10 кандидатов в мастера спорта и около 20 военнослужащих имеют первый разряд, 35 военнослужащих имеют второй разряд, 40 военнослужащих – третий разряд.

При проведении состязаний военнослужащие израсходуют более 10 тыс. патронов к пистолетам и автоматам. Победители соревнований в Северной Осетии составят сборную 58-й армии ЮВО для участия в чемпионате округа по стрельбе.

10. Боевые расчеты зенитного ракетного подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, убыли для проведения боевых стрельб на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

На государственном полигоне военнослужащим предстоит выполнить стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» по мишеням, имитирующим авиацию условного противника, как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны.

Предстоящие стрельбы станут важнейшим этапом подготовки подразделения. На первом этапе, который прошел на полигоне Прудбой в Волгоградской области, было проведено боевое слаживание расчетов с выполнением задач тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовок.

В тактическом учении с боевой стрельбой примут участие более 100 военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

11. Подразделения артиллерии мотострелкового соединения ЮВО вышли на полигон Прудбой в Волгоградской области в рамках проведения лагерного сбора артиллерии.

В течение месяца артиллеристы будут совершенствовать боевое слаживание подразделений, освоят новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

В ходе лагерного сбора планируется проведение тактических учений с батареями, контрольных занятий по управлению огнем подразделений. Также артиллеристам предстоит выполнить около 300 огневых задач, в том числе около 200 с боевой стрельбой.

Завершающим этапом сбора станут тактические учения артиллерии с боевой стрельбой в составе соединения под руководством начальника артиллерии и командира мотострелкового соединения.

В сборе артиллерии принимают участие более 400 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, среди которых 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», 120 мм «Хоста», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и противотанковые ракетные комплексы «Штурм» со сверхзвуковыми ракетами.

12. Разведчики Южного военного округа приступили к интенсивной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. Около 250 разведчиков мотострелковых соединений ЮВО и частей Черноморского флота приступили к интенсивной боевой подготовке в горах Северного Кавказа.

В рамках специального курса военнослужащие в горной местности выполнят задачи по скорострельной стрельбе, вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов, а также научатся бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

В конце курсов подготовки разведчики будут осуществлять выходы по различным маршрутам на высотах до 3 тыс.м. над уровнем моря с использованием средств современной цифровой связи и навигации.

Подготовка разведчиков на горном полигоне Дарьял продлится до 15 марта 2020 года.