Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ
|20:15 03.03.2020
|Крым
Український омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня Сервера Мустафаєва, який незаконно утримується в ростовському СІЗО в Росії.
Про це Денісова написала у своєму Facebook, передає РБК-Україна.
За її словами, Мустафаєва не надають медичну допомогу, обмежують отримання посилок, не надають продукти харчування під час переміщення із СІЗО до суду, а також позбавляють можливості приймати душ і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Крім цього політв'язня систематично позбавляють права на захист та належну підготовку до судового процесу з-за занадто частих судових засідань.
Також Мустафаєв у своєму зверненні до Денісової зазначив, що суд не реагує на клопотання інших політв'язнів Северса Зекір`яєва і Тимура Ібрагімова про надання їм медичної допомоги.
"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальковой відповідної реакції і сприяти забезпеченню громадянам України умов утримання, у відповідності з міжнародними стандартами, а також провести медичне обстеження Сервера Зекирьяеву і Тимура Ібрагімова і надати їм кваліфіковану лікарську допомогу", - написала український омбудсмен.
Ще на цю тему:
День рождения за решеткой: Марлен Асанов вынужден встречать свое 43-летие в застенках ФСБ
Окупанти лишили під арештом обвинуваченого в участі у кримськотатарському батальйоні "Аскер"
В Україні запровадять молебень за полеглими в російсько-українській війні кримськими татарами
Денісова повідомила про погіршення здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар Смаїлова та Умерова