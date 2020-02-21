Український омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня Сервера Мустафаєва, який незаконно утримується в ростовському СІЗО в Росії.

Про це Денісова написала у своєму Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, Мустафаєва не надають медичну допомогу, обмежують отримання посилок, не надають продукти харчування під час переміщення із СІЗО до суду, а також позбавляють можливості приймати душ і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Крім цього політв'язня систематично позбавляють права на захист та належну підготовку до судового процесу з-за занадто частих судових засідань.

Також Мустафаєв у своєму зверненні до Денісової зазначив, що суд не реагує на клопотання інших політв'язнів Северса Зекір`яєва і Тимура Ібрагімова про надання їм медичної допомоги.

"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальковой відповідної реакції і сприяти забезпеченню громадянам України умов утримання, у відповідності з міжнародними стандартами, а також провести медичне обстеження Сервера Зекирьяеву і Тимура Ібрагімова і надати їм кваліфіковану лікарську допомогу", - написала український омбудсмен.