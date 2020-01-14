По данным министерства обороны Грузии, научно-технический центр «Дельта» разработал новую бронемашину.

Бронемашина будет экспортироваться в одну из стран Ближнего Востока, пишет издание Бизнес.Грузия.

Машина оснащена 120-миллиметровым орудием, и называется «Дидгори воин».

«Первый показ новой модели состоялся на международной военной выставке IDEX 2019. «Дидгори воин» предназначен для огневой поддержки батальонов и бригад, отличается высоким уровнем мобильности и быстротой возможности смены позиций во время маневрирования. Машины оснащена навигационными системами, аппаратурой для управлением огнем, и программой связи, управления, и информационной поддержки» - говорится в сообщении министерства обороны.

Ведомство не уточняет страну, количество машин, которые планируется экспортировать, а также ее стоимость.