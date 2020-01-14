Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
|20:00 03.03.2020
|Грузия
По данным министерства обороны Грузии, научно-технический центр «Дельта» разработал новую бронемашину.
Бронемашина будет экспортироваться в одну из стран Ближнего Востока, пишет издание Бизнес.Грузия.
Машина оснащена 120-миллиметровым орудием, и называется «Дидгори воин».
«Первый показ новой модели состоялся на международной военной выставке IDEX 2019. «Дидгори воин» предназначен для огневой поддержки батальонов и бригад, отличается высоким уровнем мобильности и быстротой возможности смены позиций во время маневрирования. Машины оснащена навигационными системами, аппаратурой для управлением огнем, и программой связи, управления, и информационной поддержки» - говорится в сообщении министерства обороны.
Ведомство не уточняет страну, количество машин, которые планируется экспортировать, а также ее стоимость.
Ще на цю тему:
Колишній заступник голови Служби держбезпеки Грузії обіцяє надати докази зв'язку партії Саакашвілі з терористами
Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ
Грузинська опозиція закликає не допустити участі Лаврова в засіданні комітету міністрів РЄ у Тбілісі
Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии
В Грузии начинает работу новое следственное ведомство
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії