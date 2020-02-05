Оккупанты подсчитали сколько воды осталось в крымских водохранилищах

19:45 03.03.2020   Крым

К началу весны крымские водохранилища накопили около 100 миллионов кубометров воды.

Это более чем на 84 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский гидрометеоцентр.  

По данным синоптиков, осадки в феврале носили локальный характер. В восточных районах Крыма их выпало 33-86% от нормы, в горах – на уровне нормы и выше. 

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу весны на 15 миллионов кубометров превысил этот показатель на конец января. "Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08 часов 29 февраля 2020 года составлял 99.94 млн.куб.м, что на 84.650 млн.куб.м меньше, чем к началу весны 2019 года", - сказано в сообщении. 

В ноябре 2019 года метеорологи сообщали о вододефиците в регионе, который приводит к пересыханию рек. В целом осень и зима в Крыму выдались засушливыми. 

Позже, уже в январе 2020 года, на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игорь Вайль проинформировал, что питьевой воды для снабжения крымской столицы при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Из-за этого в городе с 10 февраля планировали ввести ограничения на подачу воды. Позже решение отменили.



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