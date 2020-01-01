Минирование и неисправность: в РФ за сутки четыре самолета совершили экстренные посадки
|19:30 03.03.2020
|Россия
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Софию 3 марта, вернулся в аэропорт вылета.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
"Самолет благополучно приземлился в 12:39 мск. Отказ системы предупреждения о столкновении с землей стал причиной возвращения", - сказал собеседник агентства.
По данным портала lightradar24.com, самолет Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU2060 из Москвы в Софию, развернулся над Белоруссией. Спустя почти два часа после вылета он вернулся в аэропорт Шереметьево.
В аэропорту Софии корреспонденту ТАСС сообщили, что в Москве будет проведена замена самолета, новый вылетит в направлении болгарской столицы в 15:00 мск. "Рейс из Москвы вылетит в Софию в 15:00 мск, ждем его прибытия в 17:35 (18:35 мск), а в 18:30 (19:30 мск) запланирован его обратный полет в Россию", - сообщили в аэропорту.
Утром 3 марта еще три самолета совершили экстренные посадки. Пассажирский Airbus А-330 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета. В "Аэрофлоте" уточнили, что борт совершил посадку "после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий". Специалисты обследовали самолет, ничего опасного на борту не обнаружено.
В Перми совершил посадку лайнер компании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. На борту находились 113 человек и шесть членов экипажа. Причиной его посадки стало сообщение о "минировании".
Также в Москву после вылета вернулся самолет "Аэрофлота" в Цюрих. В авиакомпании сообщили, что возврат произошел по техническим причинам.
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