Дагестанский институт морского транспорта спроектирует для Алупки новый причал

19:00 03.03.2020   Алупка

Крымский филиал Главгосэкспертизы изучил проектно-сметную документацию реконструкции морского причала в Алупке и выдал положительные заключения. 

Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, передает Крыминформ.

«На месте старого причала построят новый пирс эстакадного типа со свайным основанием. Длина сооружения составит 89,5 м, пассажирооборот – до 390 000 человек в год, – говорится в сообщении. – На территории причала проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство наружного освещения, перильного ограждения по периметру верхней части пирса и соединительной эстакады, а также оборудование отвода поверхностных дождевых стоков».

Также новый причал будет доступным для маломобильных групп населения. Финансировать строительство будет ГУП РК «Крымские морские порты». Генеральный проектировщик – ООО «Дагестанский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта».

Старый пассажирский причал в Алупке был построен в 1981 году. Сейчас он находится в аварийном состоянии – повреждена бетонная поверхность и швартовые, металлические сваи подверглись коррозии. Так как его дальнейшая эксплуатация представляет прямую опасность для пассажиров и судов, это сооружение будет полностью демонтировано.



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