Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео

18:00 03.03.2020   Греция

В Греції місцеві фермери стягнули до кордону з Туреччиною трактори, щоб допомогти поліції і армії стримувати мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

Сотні фермерів у понеділок ввечері прибули на своїй сільськогосподарській техніці до кордону у регіоні Еврос, щоб допомогти органам влади, чия робота  в останні години зосередилася у його південній частині.

Трактори та інша техніка з великими фарами допомагали армії і поліції працювати в глибокій темряві.

"Ми зобов'язані підтримати зусилля влади, щоб всі зрозуміли, і особливо Туреччина, що Греція не – виноградник. Така реакція повинна була з'явитися відразу, коли ця проблема виникла у 2015 році", - сказав  один із фермерів.

Раніше президент Туреччини попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть позачергове засідання в середу, 3 березня, щоб обговорити ситуацію на кордоні ЄС з Туреччиною, де тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон Греції і Болгарії.



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