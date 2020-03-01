В Греції місцеві фермери стягнули до кордону з Туреччиною трактори, щоб допомогти поліції і армії стримувати мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

Сотні фермерів у понеділок ввечері прибули на своїй сільськогосподарській техніці до кордону у регіоні Еврос, щоб допомогти органам влади, чия робота в останні години зосередилася у його південній частині.

Трактори та інша техніка з великими фарами допомагали армії і поліції працювати в глибокій темряві.

"Ми зобов'язані підтримати зусилля влади, щоб всі зрозуміли, і особливо Туреччина, що Греція не – виноградник. Така реакція повинна була з'явитися відразу, коли ця проблема виникла у 2015 році", - сказав один із фермерів.

Раніше президент Туреччини попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть позачергове засідання в середу, 3 березня, щоб обговорити ситуацію на кордоні ЄС з Туреччиною, де тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон Греції і Болгарії.