Рибна галузь протестує проти очікуваного призначення нового голови Морської адміністрації / Документ
|12:30 03.03.2020
|Украина
Рибна галузь висловила рішучий протест проти ініціатив Уряду щодо очікуваного призначення новим головою Морської адміністрації колишнього голови Держагентства рибного господарства Ярослава Бэлова.
Про це на своїй сторинці Facebook пише колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Боріс Бабін.
"Риболови вважають, що знищення промислового морського рибальства наразі може повторитися й стосовно залишків торговельного мореплавства України. Включно із братанням з агресором.
Цікаво, якщо завтра когось у Кабміні, відповідального за це питання, знимуть - занесений "рибний чемоданчик" передадуть новим призначальникам? Чи заново будуть грабувати галузь за нову спробу? Нагадаю що пан Б. є не лище добрим другом окупантів, але й сталим протеже загальновідомої колишньої заступниці міністра, "авторитетного патріота та юриста-міжнародника"...", - написав Бвбін.
Фото: Б. Бабін
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