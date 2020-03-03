Керченский металлургический завод может уйти с молотка уже сегодня

17:30 03.03.2020   Керчь

Сегодня, 3 марта, решается судьба Керченского металлургического завода. 

Информация об аукционе размещена на сайте МИЗО Крыма, предает Керчь.ФМ.

Как оба предприятия-участника процедуры торгов связаны с металлургией – неизвестно. Сотрудники метзавода остаются в недоумении и обеспокоены, так как не понимают, есть ли перспектива существования металлургического завода при таких «покупателях», чей уставный фонд в сотни раз меньше цены акций завода.

«Лот № 1 (аукцион назначен на 03.03.2020 на 11 часов 00 минут, организатор проведения торгов– электронная торговая площадка АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz31012000007): обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 801 065 182 (два миллиарда восемьсот один миллион шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию, общей номинальной стоимостью 2 801 065 182 (два миллиарда восемьсот один миллион шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, составляющие 100 % уставного капитала Акционерного общества «Керченский металлургический завод» (ОГРН 1199112017136, адрес (место нахождения) юридического лица: 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Веры Белик, д. 12)», - говорится в сообщении.

В соответствии с Протоколом № 123 от 28.02.2020 заседания Комиссии по организации и проведению продажи имущества, находящегося в государственной собственности оккупированного Крыма, в процессе приватизации (о признании претендентов участниками (процедура 178fz31012000007)), участниками аукциона, назначенного на 03.03.2020 на 11 часов 00 минут на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru (процедура 178fz31012000007), признаны:

– Общество с ограниченной ответственностью «Ганзасоюз» (ОГРН 1145476123506; ИНН 5405502858); 

– Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрелКом» (ОГРН 1157746366040; ИНН 7718148430).

ООО «Ганзасоюз», согласно информации, размещенной на сайте налоговой, это Новосибирская фирма с уставным фондом 109 012 000 рублей (109,012 миллионов рублей). Основной вид деятельности  - деятельность страховых агентов и брокеров, в качестве следующих видов указаны  разборка и снос зданий, производство земляных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем,  аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и другие.

ООО "ПРОМСТРЕЛКОМ  - предприятие из Москвы. Уставный фонд, согласно данным  ФНС 1 000 000 (один миллион) рублей. Основной вид деятельности  - торговля оптовая неспециализированная. Другие виды: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Это уже вторая попытка продать КМЗ. Первая была перед новым годом, но тогда из-за того, что в аукционе изъявил желание участвовать только один участник, его признали несостоявшимся. 



Ще на цю тему:

17:52 03.03.2020
Россия хочет хитростью заставить Европу признать аннексию Крыма, - Democratic Europe
15:00 03.03.2020
США зберегатимуть санкцій доти Росія не вийде з Криму
14:20 03.03.2020
В Севастополе стартовал всеармейский конкурс по водолазному многоборью
14:00 03.03.2020
В Крыму объявили о переносе Ялтинского "международного экономического форума"
12:40 03.03.2020
Рада Безпеки ООН 6 березня обговорить ситуацію в Криму
12:00 03.03.2020
Делегация из Италии прибыла с визитом в оккупированный Крым
18:01 02.03.2020
Путін задумав "узаконити" окупацію Криму поправкою до конституції
17:01 02.03.2020
«Справа 26 лютого»: Київ відреагував на відкрите Росією провадження проти українських правоохоронців
15:01 02.03.2020
Сьогодні 6 років виходу кораблів Морської охорони з Керчі
11:15 02.03.2020
СК РФ відкрив справу стосовно працівників поліції і прокуратури України
11:01 02.03.2020
У МЗС назвали елементом гібридної агресії поїздки за кордон проросійських діячів із Криму
10:45 02.03.2020
Рикошет від вкраденого Криму: як спроба анексії "допомогла" Росії програти $50 млрд
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
08:20 03.03.2020
Греция проводит 24-часовые военные учения у турецкой границы
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
20:30 03.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
20:10 03.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» снова сменил курс
19:30 03.03.2020
Минирование и неисправность: в РФ за сутки четыре самолета совершили экстренные посадки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 03.03.2020
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах
13:00 03.03.2020
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада
08:00 03.03.2020
Рада ЄС проведе екстрену зустріч через ситуацію на кордоні з Туреччиною
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 03.03.2020
Санкции работают: Крымскому коллаборанту отказали в «шенгене» с российским загранпаспортом
20:15 03.03.2020
Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ
19:45 03.03.2020
Оккупанты подсчитали сколько воды осталось в крымских водохранилищах
19:15 03.03.2020
Україна чітко реалізує план посилення берегової оборони в Чорному і Азовському морях - заступник глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд