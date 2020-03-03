Сегодня, 3 марта, решается судьба Керченского металлургического завода.

Информация об аукционе размещена на сайте МИЗО Крыма, предает Керчь.ФМ.

Как оба предприятия-участника процедуры торгов связаны с металлургией – неизвестно. Сотрудники метзавода остаются в недоумении и обеспокоены, так как не понимают, есть ли перспектива существования металлургического завода при таких «покупателях», чей уставный фонд в сотни раз меньше цены акций завода.

«Лот № 1 (аукцион назначен на 03.03.2020 на 11 часов 00 минут, организатор проведения торгов– электронная торговая площадка АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz31012000007): обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 801 065 182 (два миллиарда восемьсот один миллион шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию, общей номинальной стоимостью 2 801 065 182 (два миллиарда восемьсот один миллион шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, составляющие 100 % уставного капитала Акционерного общества «Керченский металлургический завод» (ОГРН 1199112017136, адрес (место нахождения) юридического лица: 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Веры Белик, д. 12)», - говорится в сообщении.

В соответствии с Протоколом № 123 от 28.02.2020 заседания Комиссии по организации и проведению продажи имущества, находящегося в государственной собственности оккупированного Крыма, в процессе приватизации (о признании претендентов участниками (процедура 178fz31012000007)), участниками аукциона, назначенного на 03.03.2020 на 11 часов 00 минут на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru (процедура 178fz31012000007), признаны:

– Общество с ограниченной ответственностью «Ганзасоюз» (ОГРН 1145476123506; ИНН 5405502858);



– Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрелКом» (ОГРН 1157746366040; ИНН 7718148430).

ООО «Ганзасоюз», согласно информации, размещенной на сайте налоговой, это Новосибирская фирма с уставным фондом 109 012 000 рублей (109,012 миллионов рублей). Основной вид деятельности - деятельность страховых агентов и брокеров, в качестве следующих видов указаны разборка и снос зданий, производство земляных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и другие.

ООО "ПРОМСТРЕЛКОМ - предприятие из Москвы. Уставный фонд, согласно данным ФНС 1 000 000 (один миллион) рублей. Основной вид деятельности - торговля оптовая неспециализированная. Другие виды: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом, деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Это уже вторая попытка продать КМЗ. Первая была перед новым годом, но тогда из-за того, что в аукционе изъявил желание участвовать только один участник, его признали несостоявшимся.