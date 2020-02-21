Шоста річниця виходу кораблів Морської охорони з окупованої Керчі / Відео

17:00 03.03.2020   Крым

6 років тому, на початку березня 2014 року, за наказом командира 23-го загону морської охорони Юрія Лошака, морські прикордонники з Керчі під носом окупанта ескадрою у 11 кораблів та катерів 1 березня 2014-го року здійснили перехід з Керчі до Бердянська.

Сьогодні ці плавзасоби охороняють кордон та прикривають український берег в Азовському морі в межах Донецької, Запорізької та Херсонської областей, пише Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Загалом це 18 катерів та кораблів, 7 з яких від початку базувались у Маріуполі та ще 11 які вийшли з Керчі спочатку до Бердянська, а потім до Маріуполя.

Під час активної фази боїв у 2014-у році Морська охорона втратила один катер з тих, що виходив з Керчі – BG-119 та двох моряків – Дениса Пєтухова та Богдана Тищенко.

Також був потоплений катер BG-22, це сталось 7 червня 2018 року. Тоді пополудні під час виконання завдань за 2 милі від входу в порт Маріуполя малий катер Морської охорони ДПСУ UMS-1000 підірвався на плавучому вибуховому пристрої — прикордонники сприйняли невідомий предмет за радіобуй та намагалися його підтягнути до судна, в цей момент спрацював вибуховий пристрій.

На борту катера перебувало 4 військовики ДПСУ, 3 військовослужбовці ЗСУ та 1 особа. Шістьох постраждалих доставили в лікарню Маріуполя, один з них згодом помер — 45-річний мешканець Маріуполя, волонтер, чиновник міської служби Віталій Анатолійович Татар. 8 червня були знайдені фрагменти тіла зниклого командира катера — Антон Маслій загинув під час вибуху.

Згодом пошкоджений 7 червня 2015 року катер UMS-1000 було піднято й відремонтовано та повернуто до строю 26 травня 2017 року (витрати на ремонт склали 2,5 млн. гривень).



Ще на цю тему:

16:00 03.03.2020
ГУР Міноборони: Чисельність російських військових у Криму збільшилася до 32,5 тис
11:20 03.03.2020
Катери “Бердянськ” та “Нікополь” зайшли на ремонт у Миколаїв
09:30 03.03.2020
На судостроительном заводе "Залив" керченские выпускники будут проходить альтернативную службу
11:30 02.03.2020
Оккупанты провели учение в Средиземном море
20:00 29.02.2020
Два фрегата Черноморского флота отправились в Средиземное море
21:01 28.02.2020
Богдан Устименко – дело в Гааге по захвату россиянами кораблей и моряков не закрыто
12:30 28.02.2020
Росія відправила до Сирії два фрегати з крилатими ракетами
19:01 27.02.2020
Віцеадмірал ВМС пояснив, чому не затопили кораблі під час захоплення Криму Росією
13:30 27.02.2020
ЗРК С — 400 оккупантов прикрыли корабли ЧФ РФ от воздушной атаки
08:01 27.02.2020
Гідроакустика РФ у Криму стежить за суднами, що йдуть до портів України - Воронченко
15:00 26.02.2020
Вертолет Черноморского флота провел тренировки посадки на палубу корабля
14:40 26.02.2020
В оккупированном Крыму ракетчики учились бороться с кораблями противника
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
08:20 03.03.2020
Греция проводит 24-часовые военные учения у турецкой границы
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
20:30 03.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
20:10 03.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» снова сменил курс
19:30 03.03.2020
Минирование и неисправность: в РФ за сутки четыре самолета совершили экстренные посадки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 03.03.2020
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах
13:00 03.03.2020
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада
08:00 03.03.2020
Рада ЄС проведе екстрену зустріч через ситуацію на кордоні з Туреччиною
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 03.03.2020
Санкции работают: Крымскому коллаборанту отказали в «шенгене» с российским загранпаспортом
20:15 03.03.2020
Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ
19:45 03.03.2020
Оккупанты подсчитали сколько воды осталось в крымских водохранилищах
19:15 03.03.2020
Україна чітко реалізує план посилення берегової оборони в Чорному і Азовському морях - заступник глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд