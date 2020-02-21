Сімферопольського імама визнали «винним в місіонерської діяльності» / Фото

16:45 03.03.2020   Крым

В окупованому Криму сімферопольського імама Расима Дервішева «Мировий суд Київського судового району» міста Сімферополя 2 березня 2020 року визнав винним за частиною 4 ст.5.26 КоАП РФ і призначив адміністративний штраф в розмірі 5 000 рублів за проведення молитви в мечеті, яка, на думку російських силовиків, є нібито «незаконної місіонерською діяльністю».

Як пише Центр журналістських розслідувань, про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з інформацією офіційного сайту «мирових суддів» Криму, справу розглядала «суддя» Олена Клепова.

У січні адвокат Айдер Азаматов повідомив:

«Під час проведення молитви 3 грудня 2019 року по вул. Мокроусова в мечеть увійшов невідомий чоловік, трохи постояв і вийшов. Після того, як молитва закінчилася все парафіяни вийшли на вулицю, там уже стояли співробітники ФСБ, МНС. Вони закидають імаму мечеті Расіму Дервішеву адміністративне правопорушення за незаконну місіонерську діяльність», – розповів Азаматов.

За його інформацією, справа була відкрита на підставі стандартної для імама п’ятничної проповіді і намазу.

«Зняли його на камеру і тепер закидають імаму адміністративне правопорушення. Не можна вважати проведення намазу місіонерською діяльністю. Я вважаю, що таким чином просто хочуть чинити тиск на імама. Імам сказав, що це були звичайні прихожани мечеті і проводити свою «місіонерську діяльність» тут ні для кого», – зазначив адвокат.

Як відзначають в «Кримській солідарності», аналогічну адміністративну справу було відкрито «Мировим судом м.Сімферополя» проти Арсена Кантемірова – імама мечеті «Салгір Баба» (с. Зарічне Сімферопольського району) за ст.5.26, ч.4 КпАП РФ (Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об’єднання). Проте 28 серпня 2019 року «суддею» було винесено ухвалу про повернення матеріалів даної справи посадовій особі, що склав протокол.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає, що російська «влада» окупованого Криму продовжує переслідувати кримських татар і притягати їх до кримінальної відповідальності за надуманими обвинуваченнями в злочинах терористичної спрямованості.



Імам Расім Дервішев Фото: Facebook Крымская солидарность



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