ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ММТП) в січні-лютому 2020 року збільшило вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 50,9%, або на 337,93 тис тонн — до 1153000 тонн.

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти Украъни.

Як повідомляється, у тому числі в лютому ММТП перевалив 523,4 тис тонн вантажів, перевершивши плановий показник на 123 тис тонн.

У номенклатурі переміщених з початку року вантажів значну частку становить металопродукція — 376,3 тис тонн. Імпортного вугілля було перевалено 43,4 тис. тонн, вапняку — 39, 5 тис тонн, чавуну — 11,5 тис тонн. Зернової продукції відвантажено 38,6 тис тонн, соняшникової олії — 12,3 тис тонн.

За два місяці держстивідор обробив 71 судно, у тому числі 39 — в лютому.

ДП «ММТП» оперує причалами №1-18 Маріупольського морського порту. Держстивідор у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 8,8%, або на 467,3 тис тонн — до 5,77 млн тонн.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра. Крім ДП «ММТП», в порту працює портовий оператор ТОВ «СТТ».