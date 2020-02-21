З моменту окупації Криму кількість російських військовослужбовців на півострові збільшилася.

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив "Обозревателю" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому Криму відбулося збільшення чисельності військовослужбовців РФ у 2,5 раза. З 2014-го по 2019 рік – з 10-12 тис. осіб (до початку агресії) до 32 500. Звісно, відбулося нарощування не тільки особового складу, а й озброєння. Це бойові кораблі, це авіаційний компонент, який на той час був представлений тільки літаками морської авіації, патрульними, а також Су-24. На сьогодні – це майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації", - сказав він.

За словами Скібіцького, українська військова розвідка знає плани Росії щодо Криму.

"Угруповання військ РФ буде нарощено. За нашими оцінками, вони вийдуть на чисельність близько 40 тис військовослужбовців, буде збільшено кількість озброєння", - зазначив представник ГУР.