В Крыму обещают построить три новых водозабора для покрытия дефицита воды

15:45 03.03.2020   Крым

Оккупационные власти Крыма до конца 2020 года планируют завершить строительство трех водозаборов для покрытия дефицита воды в восточных регионах полуострова.

Речь идет, в том числе, о строительстве водозаборов в Керчи и в Феодосии, в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию региона, сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров оккупированного Крыма Евгений Кабанов, курирующий в правительстве исполнение ФЦП.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области. Вода поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. 

Осенью 2019 года в Крыму было мало дождей, благодаря которым наполняются водохранилища, на востоке полуострова пересохли небольшие реки, зима 2019-2020 годов выдалась бесснежной. Президент РФ Владимир Путин 10 января раскритиковал подконтрольные Кремлю власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.

"До конца нынешнего года будет завершено строительство трех водозаборов: Новогригорьевского, Просторненского и Нежинского в Нижнегорском и Джанкойском районах. Это целый комплекс с пробуренными 36 скважинами, насосными станциями, резервуарами для подачи воды, что поможет снять вододефицит в восточном Крыму", - сообщил он.

По словам вице-премьера, строительство комплекса началось в 2015 году, с 2016 года подача воды осуществлялась по временной схеме до полного завершения строительства. Объем подачи составит 106 тыс куб. метров в сутки для Феодосии и 89 тыс куб. метров для Керчи, что полностью закроет потребности в целом в восточной части полуострова. Общая стоимость проекта - чуть более 1 млрд рублей.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей аннексированного Россией полуострова. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщализданию, что потребность Крыма и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

ФЦП социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей, пишет издание.



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