Крымские оккупанты в разы увеличили объемы поставок алкогольной продукции на территорию временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Так, в 2019 году объемы поставок вина возросли в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом, водки – почти в 4 раза, пишет РИА «Новый День».

В целом, в прошлом году крымские предприятия отгрузили "соседям" горячительных напитков примерно на 3,2 млн долларов, что выше показателей 2018 года почти в четыре раза. Т.н. "экспорт" вина и водки в натуральном объеме достиг 2,2 млн кг, сообщает NEWS.ru со ссылкой на отчете Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом издание отмечает, что основными потребителями вина и водки выступают "ЛНР" и "ДНР".