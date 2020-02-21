США зберегатимуть санкцій доти Росія не вийде з Криму
|15:00 03.03.2020
|Крым
США зберігатимуть санкції щодо Криму доти, поки Москва не відмовиться від нього.
Про це заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми ніколи не відмовимося від санкцій стосовно Криму, поки вони (Росія - ІФ) не вийдуть з Криму. (...) Ми також збираємося зберегти наші санкції щодо Східної України, і я думаю, що це важливі заходи, які ми приймаємо, які є дипломатичними діями, які ми вживаємо з метою відстоювання того, що правильно", - сказав Гілмор на прес-конференції.
Він порівняв невизнання входження прибалтійських республік до складу СРСР з невизнанням Вашингтоном входження Криму до складу Росії.
"Ми ніколи не погоджувалися, що прибалтійські держави були частиною Радянського Союзу. Вони були підкорені силою. Ми ніколи не погоджувалися з тим, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії (СРСР - ІФ). Так само ми будемо відстоювати цю пропозицію (про входження Криму до складу Росії - ІФ), поки воно не зміниться. Необхідно змінити ставлення до зовнішньої політики Росії. Це ще не відбулося, але одного разу станеться, і Сполучені Штати будуть дотримуватися наших принципів і дотримуватися принципів Заключного акта (Гельсінської угоди - ІФ) ", - додав Гілмор.
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