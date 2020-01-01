Армения отказалась от идеи приобретения российских РЛС обнаружения артиллерийских позиций, сделав ставку на индийский аналог Swathi WLR.

Это тот самый случай, когда очень сложно комментировать появившуюся информацию, поскольку она максимально диссонирует. Об этом, как передает Информационное сопротивление, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В этой истории, как говорится, замечательно – всё. И то, что Армения, издавна пользующаяся исключительной лояльностью в вопросах покупки вооружений у РФ, приобретёт за $40 млн индийские системы. И то, что ранее Индия никогда ещё не поставляла Swathi WLR за рубеж и Армения станет первым иностранным заказчиком данных систем. И то, что это уже не первый подобный финт от армян в сторону “дружественных” россиян.

Напомню, что не так давно Минобороны Армении отказалось от продукции российской компании «ORSIS» (снайперские винтовки), после чего российская компания даже обратилась в суд с требованием возбуждения уголовного дела и выдвинула ультиматум атташе посольства Армении в России.

Теперь же Армения снова демонстрирует избирательность не в пользу старого-несменного оружейного партнёра. Как на это отреагируют в РФ, думаю, мы скоро узнаем. Но сам факт таких интересных тенденций, говорит о многом", - пишет Коваленко.