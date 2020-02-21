Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина» стартовал в оккупированном Севастополе в рамках армейских международных игр «АрМИ-2020».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет пресс-служба МО России.

«В этом году в конкурсе принимают участие команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения главного командования ВМФ, подразделения МЧС, а также военных учебных заведений России», – говорится в сообщении.

В ходе соревнований участники конкурса будут выявлять лучших в выполнении различных водолазных конкурсов, среди которых работа в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводная сварка, сборка фланца и оказание первой медицинской помощи тонущему. «Также в ходе конкурса будут определены лучшие в новых этапах конкурсной программы, включённых в программу состязаний с прошлого года: «Весы» и подводная борьба в ластах «Акватлон», – уточняется в сообщении.

Торжественная церемония открытия конкурса прошла на водолазном полигоне учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-морского флота в бухте Карантинная. Соревнования продлятся до 13 марта. Награждение победителей пройдёт на территории Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.