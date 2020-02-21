В Крыму объявили о переносе Ялтинского "международного экономического форума"
|14:00 03.03.2020
|Крым
Ялтинский "международный экономический форум" (ЯМЭФ) решено перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса в мире.
Об этом на своей странице в Facebook написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает Крыминформ.
"Ялтинский "международный экономический форум", который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок, – написал Аксёнов. – Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус".
Глава Крыма добавил, что точная дата проведения ЯМЭФ еще не определена, она зависит от развития ситуации с распространением вируса. Отмечается, что вопрос согласован с курирующим Крым вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным.
Ялтинский "международный экономический форум" может быть перенесен на май-июнь. Об этом 3 марта заявил председатель комитета Государственного совета оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Абсолютно никакого урона для туристического сезона не будет, если он (ЯМЭФ) перенесётся с апреля на май-июнь. Наоборот, открытие его через пару месяцев даст больше эффекта в плане продвижения туристической составляющей. Понятно, что ничего хорошего в этом нет, есть планы, есть идеи, есть что презентовать для наших гостей, в том числе и иностранных. У всех них есть вопросы, связанные с туризмом", – предположил Черняк.
Он обратил внимание, что в настоящее время никто из участников не написал добровольный отказ от ЯМЭФ. «Еще ни одного такого отказа не было от иностранцев», – добавил Черняк.
Шестой ЯМЭФ должен был пройти в этом году с 23 по 25 апреля.
Ще на цю тему:
США зберегатимуть санкцій доти Росія не вийде з Криму
Рада Безпеки ООН 6 березня обговорить ситуацію в Криму
Делегация из Италии прибыла с визитом в оккупированный Крым
Путін задумав "узаконити" окупацію Криму поправкою до конституції
«Справа 26 лютого»: Київ відреагував на відкрите Росією провадження проти українських правоохоронців
Сьогодні 6 років виходу кораблів Морської охорони з Керчі
У МЗС назвали елементом гібридної агресії поїздки за кордон проросійських діячів із Криму
Рикошет від вкраденого Криму: як спроба анексії "допомогла" Росії програти $50 млрд
Єрмак обговорив із заступником глави АП Росії обмін “всіх на всіх”
У посольстві Великої Британії написали листи політв'язням-кримчанам