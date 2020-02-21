Ялтинский "международный экономический форум" (ЯМЭФ) решено перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса в мире.

Об этом на своей странице в Facebook написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает Крыминформ.

"Ялтинский "международный экономический форум", который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок, – написал Аксёнов. – Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус".

Глава Крыма добавил, что точная дата проведения ЯМЭФ еще не определена, она зависит от развития ситуации с распространением вируса. Отмечается, что вопрос согласован с курирующим Крым вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным.

Ялтинский "международный экономический форум" может быть перенесен на май-июнь. Об этом 3 марта заявил председатель комитета Государственного совета оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Абсолютно никакого урона для туристического сезона не будет, если он (ЯМЭФ) перенесётся с апреля на май-июнь. Наоборот, открытие его через пару месяцев даст больше эффекта в плане продвижения туристической составляющей. Понятно, что ничего хорошего в этом нет, есть планы, есть идеи, есть что презентовать для наших гостей, в том числе и иностранных. У всех них есть вопросы, связанные с туризмом", – предположил Черняк.

Он обратил внимание, что в настоящее время никто из участников не написал добровольный отказ от ЯМЭФ. «Еще ни одного такого отказа не было от иностранцев», – добавил Черняк.

Шестой ЯМЭФ должен был пройти в этом году с 23 по 25 апреля.