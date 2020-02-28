C 10 апреля 2020 года начнет работу новая молдавская авиакомпания HiSky, созданная в партнерстве с румынской компанией Cobrex Trans.

Полеты будут выполняться из Кишинева по шести европейским направлениям. В дальнейших планах - рейсы в Украину, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию молдавской компании.

HiSky запустит рейсы в Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия), Лиссабон (Португалия), Париж (Франция), Болонью (Италия) и Дюссельдорф (Германия). Последнее направление, Дюссельдорф - премьера на авиационном рынке Молдовы, рейсы в этом направлении запланированы по понедельникам и пятницам.

Для полетов будут использоваться лайнеры Airbus A320 вместимостью 180 пассажирских мест. В Кишиневе планируют создать базу для двух самолетов типа Airbus A320. HiSky будет выполнять полеты на ВС компании Cobrex Trans.

Новую компанию возглавляет Юлиан Скорпан - пилот и экс-директор Air Moldova.

По словам Скорпана, авиакомпания представляет собой гибридную модель традиционной авиакомпании и лоукостера. "В ходе полета пассажиры получают бесплатное питание и другие сервисы как в традиционной авиакомпании, но при этом мы предлагаем билеты по выгодной цене, как в компаниях лоукостерах. Стоимость билетов на заявленных нами маршрутах - 55, 60 и 80 евро, а наиболее продолжительный полет в Лиссабон обойдется в 107 евро", - отметил Скорпан.

В бизнес-плане HiSky, согласно информации mybusiness.md, намечено обслужить в 2020 году (с апреля по декабрь) около 300 тысяч пассажиров. Планы на 2021 год - 500 тысяч пассажиров. На следующем этапе планируют расширить географию полетов, - это будут страны Восточной Европы, Турция, Украина, Беларусь и РФ.

Согласно данным анализатора расписаний OAG, HiSky будет иметь прямую конкуренцию на пяти из шести маршрутов, которые собирается запустить. Самые конкурентоспособные маршруты - в Лондон и Париж. Авиаперевозчик, Air Moldova, выполняет рейсы в Лондон (аэропорт Станстед) и Париж (аэропорт Бове). FlyOne и Wizz Air работают соответственно на маршрутах в Лондон (Саутенд) и Лондон (Лутон), а Wizz Air также выполняет рейсы в аэропорт Бове, а FlyOne - в парижский аэропорт имени Шарля де Голля. Только на маршруте Кишинев-Дюссельдорф нет прямого сообщения.