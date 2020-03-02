В порту Пивденный погрузили более 200 тыс тонн на китайский балкер / Фото

17:45 03.03.2020   Одесса

В морском порту Пивденный у причалов ТИС и госстивидора ГП МТП Южный было загружено судно типа Newcastlemax Berge Odel. 

Балкер принял на борт 203,25 тысяч тонн железорудного концентрата. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП МТПЮ, администрации порта и ТИС.

Длина балкера 299,9 м, ширина - 50 м, дедвейт - 206 330 т. Ходит под флагом Панамы.

Судно прибыло под погрузку в порт Пивденный 19 февраля. У причала №19 ТИС судно приняло на борт 118 328 ЖРК. Дальнейшая дозагрузка выполнялась у причала ГП "Морской торговый порт Южный". Здесь было погружено еще 84 923 тыс. т.

Балкер покинул порт 29 февраля. Груз доставляется в Китай.

В администрации Пивденного напомнили, что в 2019 году в порту было обработано 127 крупнотоннажных судов дедвейтом 150 тыс. т и более.

Отметим, что по итогам 2019 года на причалах портовых операторов морского порта Пивденный было обработано 53,9 млн т грузов, что на 26,1% превысило показатель 2018 года и стало абсолютным рекордом грузооборота порта за 41 год существования порта.


Фото: Администрация порта Пивденный, ТИС



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