Рада Безпеки ООН 6 березня обговорить ситуацію в Криму

12:40 03.03.2020   Крым

Українська делегація в ООН за підтримки країн-партнерів ініціює проведення в п'ятницю, 6 березня, засідання Ради Безпеки за формулою Арріа щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це Укрінформу повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"У п'ятницю відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Ініціаторами виступили Україна та країни-партнери – Естонія, США, Німеччина, Франція, Велика Британія й Бельгія", - зазначив дипломат.

Обговорення розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Очікується, що учасники засідання з українського боку оприлюднять факти порушень прав людини на півострові, ознайомлять членів Радбезу із заходами, яких вживає керівництво України для захисту населення на окупованих територіях, а також із зусиллями, спрямованими на деокупацію Криму.

Також ітиметься про можливості для поглиблення взаємодії між основними інституціями ООН та громадянським суспільством з метою покласти край обмеженням прав людини в Криму з боку окупаційної влади.

Планується, що українську сторону представлятимуть, зокрема, Постійний представник Президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.

Нагадаємо, у засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа беруть участь у тому числі представники державного та недержавного секторів країн, які не входять до складу Радбезу. Це дозволяє отримати ґрунтовнішу інформацію з питань, що належать до сфери компетенції РБ ООН.



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