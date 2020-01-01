Великий десантний корабель «Новочеркасск» пройшов через Босфор та вирушив до Середземномор'я.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє CNN Turk.

«Військовий корабель під назвою «Новочеркасск», з бортовим номером 142 пройшов через Босфор», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що під час проходження корабля його супроводжували два кораблі берегової охорони та морська поліція.

Як відомо, з початком ескалації ситуації в Сирії, Росія відправила в Середземне море два фрегати ЧФ РФ "Адмирал Макаров" і "Адмирал Григорович", озброєні крилатими ракетами "Калібр-НК".

Фото: prizyvnikmoy.ru