Ще один корабель РФ пройшов Босфор і вирушив у Середземне море / Фото
|09:15 03.03.2020
|Россия
Великий десантний корабель «Новочеркасск» пройшов через Босфор та вирушив до Середземномор'я.
Як пише Укрінформ, про це повідомляє CNN Turk.
«Військовий корабель під назвою «Новочеркасск», з бортовим номером 142 пройшов через Босфор», - йдеться у повідомленні.
Вказується, що під час проходження корабля його супроводжували два кораблі берегової охорони та морська поліція.
Як відомо, з початком ескалації ситуації в Сирії, Росія відправила в Середземне море два фрегати ЧФ РФ "Адмирал Макаров" і "Адмирал Григорович", озброєні крилатими ракетами "Калібр-НК".
Фото: prizyvnikmoy.ru
Ще на цю тему:
08:20 10.02.2020
В оккупированном Севастополе состоялось расширенное заседание Военного совета флота
В оккупированном Севастополе состоялось расширенное заседание Военного совета флота
08:15 09.12.2019
Оккупанты провели в Крыму учения по обеспечению навигационной безопасности гражданского судоходства
Оккупанты провели в Крыму учения по обеспечению навигационной безопасности гражданского судоходства
17:00 29.11.2019
Черноморский флот в 2019 году выполнено более 30 ракетных стрельб
Черноморский флот в 2019 году выполнено более 30 ракетных стрельб
17:15 25.11.2019
Отряд кораблей ЧФ завершил учениz с ВМС Алжира в Средиземноморье
Отряд кораблей ЧФ завершил учениz с ВМС Алжира в Средиземноморье
09:00 24.10.2019
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» учился уничтожать беспилотные летательные аппараты
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» учился уничтожать беспилотные летательные аппараты
08:50 15.10.2019
Фрегат ЧФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье
Фрегат ЧФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье