У 2019 році річкові перевезення зерна збільшилися на 54%

12:20 03.03.2020   Украина

За підсумками 2019 року внутрішніми водними шляхами України було транспортовано 4,9 млн тонн зернових і продуктів перемолу — на 54% більше порівняно 2018 роком, і в 2,5 разу більше порівняно з 2016 роком. 

Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії Pro-Consulting, пишуть Порти України.

Як відзначає аналітик Pro-Consulting Неллі Онищенко, річковий транспорт продемонстрував найбільший приріст обсягу перевезень зернових минулого року. «У порівнянні з іншими видами транспорту, перевага річкового транспорту полягає в тому, що він дозволяє перевозити великі обсяги вантажів. Так, баржа вантажопідйомністю 900 тонн замінює 18 вагонів або 45 двадцятитонних вантажівок», — зазначила вона.

Водночас, зазначила Онищенко, існує низка проблем, які не дозволяють використовувати весь потенціал річкових перевезень: недосконала і застаріла публічна інфраструктура, дефіцит сучасного вантажного флоту, недосконале законодавство, яке не може забезпечити чіткого регулювання ринку, а також неконкурентні умови роботи в порівнянні з іншими видами транспорту через надмірне податкове навантаження.

У 2019 році всіма видами транспорту було перевезено 68,2 млн тонн зернових і продуктів перемолу — на 23,6% більше порівняно з 2019 роком і на 43,8% більше, ніж у 2016 році. У структурі перевезень за видами транспорту, найбільша частка припадає на залізницю, за нею йдуть автомобілі.

Обсяги перевезень залізничним транспортом в 2019 році зросли на 23,2% — до 40,5 млн тонн. Основними станціями призначення стали станції Чорноморська, Чорноморськ-Порт, Одеса-Порт, Миколаїв-вантажний, Жовтнева. На них припадало майже 84% перевезеного зерна. Як зазначається, після зниження в 2018 році на 7,8% через низку проблем, пов'язаних із процедурою оренди вагонів і дефіцитом зерновозів, ситуація в 2019 році дещо стабілізувалася.

Обсяги автомобільних перевезень зросли на 16,1% — до 22,4 млн тонн. «Варто додати, що цифра 22,4 млн тонн відображає лише діяльність юридичних осіб. Тоді як якщо враховувати перевезення фізичних осіб, то, за оцінкою Pro-Consulting, обсяг в 1,5-2 рази більший і може складати від 33 млн до 40 млн тонн», — наголошується в дослідженні.



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