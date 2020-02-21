Делегация из Италии прибыла с визитом в оккупированный Крым
|12:00 03.03.2020
|Крым
Делегация из Италии, представляющая ряд муниципалитетов Сицилии, прибыла в понедельник, 2 марта, в оккупированный Россией Крым с ознакомительным визитом.
Члены делегации намерены обсудить сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства с властями Симферополя и Евпатории. Об этом сообщил ТАСС глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета оккупированного Крыма Юрий Гемпель.
"Прибыла делегация из Италии, это представители различных муниципалитетов с Сицилии. Это их первый визит в Крым. Среди тем, которые предполагается обсудить, сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил он.
По словам Гемпеля, в составе делегации шесть человек. Ее члены намерены встретиться с руководством администрации столицы республики Симферополя и города-курорта Евпатории. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Делегация также намерена ознакомится с достопримечательностями Крымского полуострова, посетить Ялту и Ливадийский дворец. Визит продлится до 6 марта 2020 года.
По данным Юрия Гемпеля, с 2015 года аннексированный Россией Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.
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