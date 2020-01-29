Оккупационные власти Севастополя планируют ремонт 12 причалов, большая часть которых будет использоваться для обеспечения внутригородских морских перевозок.

На это планируется направить более 1 млрд рублей в течение трех лет, сообщили ТАСС в городском департаменте финансов.

В Севастополе в разные районы города зачастую добираются по морю, так как эта дорога занимает меньше времени, чем по суше. При этом объекты инфраструктуры для морских перевозок сильно изношены.

"Реконструкция объектов позволит усилить несущую способность причалов, восстановить их эксплуатационные характеристики и обеспечить безопасность пассажиров и экипажей паромов при осуществлении регулярных круглогодичных внутригородских пассажирских и автотранспортных перевозок", - говорится в сообщении.

По данным оккупационного правительства, планируется реконструкция 12 причалов. Четыре из них, в том числе паромный пирс в центре города и причал для ремонта катеров, сейчас используются. Практические все остальные планируется включить в систему маршрутных перевозок после ремонта. В департаменте финансов уточнили, что сейчас по данным объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Обновление причалов предусмотрено государственной программой "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

В бюджете города на 2020 год на данные работы заложено 491,11 млн рублей (в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крымского полуострова в размере 450,43 млн рублей), на 2021 год - 482,22 млн рублей (458,10 млн рублей по ФЦП), на 2022 год - 350 млн рублей (332,5 млн рублей в рамках ФЦП).

Ранее в оккупационном правительстве Севастополя сообщали, что стоимость работ оценивается в 1,6 млрд рублей. ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.