Катери “Бердянськ” та “Нікополь” зайшли на ремонт у Миколаїв

11:20 03.03.2020   Крым

Захоплені 25 листопада 2018 року та повернуті 20 листопада 2019 року Росією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ” та “Нікополь” Військово-Морських Сил ЗС України прийшли на ремонт у Миколаїв.

Один з катерів здійснював перехід самостійно, інший йшов на буксирі, передає Національний Промисловий Портал

Ймовірно самостійно здійснював перехід малий броньований артилерійський катер “Нікополь” (P176), що в ході захоплення не був обстріляний на відміну від катера “Бердянськ” (P175).

Весь період з 20 листопада до початку лютого на кораблях проводились слідчі дії та експертизи, а також складався перелік майна, знятого або викраденого росіянами.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018-го року в наслідок російської агресії у нейтральних водах Чорного моря Росія захопила 24 члени екіпажів корабельно-катерного угрупування, які рухались з порту Одеса до порту Маріуполь на Азовському морі на місце базування ВМС ЗС України.

Окрім військовослужбовців також було захоплено два малих броньованих артилерійських катери “Бердянськ” та “Нікополь” ВМС ЗС України, що сьогодні прибули в Миколаїв, а також рейдовий буксир “Яни Капу”.

7 вересня за результатами обміну до України було повернуто всіх військовополонених моряків, а через два місяці – 20 листопада 2019 року було повернуто захоплені українські військові кораблі.



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