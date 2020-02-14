У Маріуполі будують бригадне містечко за стандартами НАТО
|11:00 03.03.2020
|Мариуполь
Днями командувач військ оперативного командування «Південь» генерал-майор Ігор Палагнюк здійснив робочу поїздку у війська.
Однією з частин, яку відвідав командувач, була мотопіхотна бригада, пише armyinform.
Під час візиту було проінспектована територія майбутнього адміністративно-житлового містечка бригади в пункті постійної дислокації (ППД), розташування одного з мотопіхотних батальйонів, майбутньої солдатської їдальні цього батальйону, парку бойових машин та автомобільної техніки тощо.
Уже виділені кошти на будівництво інфраструктури бригади за стандартами НАТО в місті Маріуполі, де буде передбачено адміністративну, паркову та житлову зони. Відтак військовослужбовці бригади зможуть після вирішення низки побутово-житлових проблем більше зосередитись на питаннях бойової підготовки.
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