Днями командувач військ оперативного командування «Південь» генерал-майор Ігор Палагнюк здійснив робочу поїздку у війська.

Однією з частин, яку відвідав командувач, була мотопіхотна бригада, пише armyinform.

Під час візиту було проінспектована територія майбутнього адміністративно-житлового містечка бригади в пункті постійної дислокації (ППД), розташування одного з мотопіхотних батальйонів, майбутньої солдатської їдальні цього батальйону, парку бойових машин та автомобільної техніки тощо.

Уже виділені кошти на будівництво інфраструктури бригади за стандартами НАТО в місті Маріуполі, де буде передбачено адміністративну, паркову та житлову зони. Відтак військовослужбовці бригади зможуть після вирішення низки побутово-житлових проблем більше зосередитись на питаннях бойової підготовки.