Крымские транспортные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России в оккупированном Крыму по горячим следам установили телефонного террориста, от которого поступило ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала Симферополя.



Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, пишут Новости Крыма.

Как рассказали в оккупационном ведомстве, сообщение об угрозе совершения террористического акта на вокзале поступило в диспетчерскую службу «112» с мобильного телефона в воскресенье вечером.

«Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, УФСБ России Ленинградской области установили звонившего. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

Транспортные полицейские Крыма провели обследование перрона и помещений вокзала. Опасных предметов специалисты не обнаружили.

По данным ведомства, эвакуация людей после поступления сообщения не проводилась, железнодорожный вокзал продолжил работать в штатном режиме.

Звонившему мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штраф.