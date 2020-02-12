Россиянин «заминировал» вокзал в Крыму
|10:40 03.03.2020
|Крым
Крымские транспортные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России в оккупированном Крыму по горячим следам установили телефонного террориста, от которого поступило ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала Симферополя.
Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, пишут Новости Крыма.
Как рассказали в оккупационном ведомстве, сообщение об угрозе совершения террористического акта на вокзале поступило в диспетчерскую службу «112» с мобильного телефона в воскресенье вечером.
«Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, УФСБ России Ленинградской области установили звонившего. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.
Транспортные полицейские Крыма провели обследование перрона и помещений вокзала. Опасных предметов специалисты не обнаружили.
По данным ведомства, эвакуация людей после поступления сообщения не проводилась, железнодорожный вокзал продолжил работать в штатном режиме.
Звонившему мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штраф.
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