Вина "Массандры" участвовали в международном конкурсе в Молдавии
|10:20 03.03.2020
|Крым
Крымское «Бастардо Массандра» завоевало золотую медаль на Международном конкурсе вин и спиртных напитков «WineWin 2020» в Кишиневе.
Вопреки санкциям вино «Массандры» признано в Молдавии одним из лучших. Об этом сообщил заместитель т.н. "министр сельского хозяйства" оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, пишет КИА.
"Вкус и аромат крымского вина пробивает блокадный статус республики: невзирая на санкции Запада и США, эксперты виноделия признали высочайшее качество «Бастардо Массандра» на международном уровне. Конкурс проводится под патронатом и по регламенту Международной Организации Винограда и Вина (OIV), — цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза оккупированного Крыма.
По сообщению генерального директора ГУП РК «ПАО «Массандра» Янины Павленко, в конкурсе приняли участие 322 образца, медали получили 99. При этом «Массандра» оказалась в десятке вин с наивысшим баллом – 90,43. Это вино – классика «Массандры», производится еще с 1966 года по неизменной технологии.
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