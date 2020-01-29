Оккупанты отчитались на что потратили 9 млрд рублей за два месяца
|10:00 03.03.2020
|Крым
По итогам первых двух месяцев 2020 года расходы крымского бюджета на социально-культурную сферу составили почти 9 млрд руб.
Это превышает прошлогодний показатель на 500,2 млн руб., или на 6%. Об этом сообщила министр финансов оккупированного Крыма Ирина Кивико, передает КИА.
По информации пресс-службы Минфина, в соответствии с реестрами на финансирование, поступившими от главных распорядителей бюджетных средств, на 4,3 млрд руб. профинансированы расходы на выполнение государственных услуг бюджетными и автономными учреждениями, расходы на обеспечение мер социальной поддержки населения составили более 2 млрд руб, расходы на иные цели и содержание казенных учреждений – 2,7 млрд руб.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств финансирование распределилось следующим образом:
— Министерству образования, науки и молодежи оккупированного Крыма – почти 4 млрд руб., что на 266,3 млн руб., или на 7,2% выше, чем в прошлом году. «Свыше 2,8 миллиардов, а это около 71 процента из социально-значимых расходов по Минобразу, составили расходы на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования», — подчеркнула Ирина Кивико.
— Министерству здравоохранения – 2,4 млрд руб.;
— Министерству труда и социальной защиты – более 2,2 млрд руб., что на 10,3% выше, чем за январь-февраль 2019 года;
— Министерству культуры – 288,5 млн руб., что на 8,8% больше прошлогоднего показателя;
— Министерству внутренней политики, информации и связи – 101,6 млн руб., что на 14,4% больше, чем в 2019 году;
— Министерству спорта – 86,6 млн руб., что на 3% превысило прошлогоднее финансирование;
— Государственному комитету по охране культурного наследия — 2,8 млн руб.;
— другим ГРБС (Аппарату Совета министров оккупированного Крыма, Управлению Делами и Аппарату Государственного Совета) — 3,9 млн руб.
Ще на цю тему:
Крымская железная дорога ищет поставщика 3,5 тыс тонн рельсов
Севастополь собрал за год более 18 млрд рублей налогов
Оккупанты отчитались о доходах и расходах за январь
Бюджет Крыма исполнен в 2019 году с дефицитом в 275,3 млн рублей