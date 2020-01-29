По итогам первых двух месяцев 2020 года расходы крымского бюджета на социально-культурную сферу составили почти 9 млрд руб.

Это превышает прошлогодний показатель на 500,2 млн руб., или на 6%. Об этом сообщила министр финансов оккупированного Крыма Ирина Кивико, передает КИА.

По информации пресс-службы Минфина, в соответствии с реестрами на финансирование, поступившими от главных распорядителей бюджетных средств, на 4,3 млрд руб. профинансированы расходы на выполнение государственных услуг бюджетными и автономными учреждениями, расходы на обеспечение мер социальной поддержки населения составили более 2 млрд руб, расходы на иные цели и содержание казенных учреждений – 2,7 млрд руб.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств финансирование распределилось следующим образом:

— Министерству образования, науки и молодежи оккупированного Крыма – почти 4 млрд руб., что на 266,3 млн руб., или на 7,2% выше, чем в прошлом году. «Свыше 2,8 миллиардов, а это около 71 процента из социально-значимых расходов по Минобразу, составили расходы на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования», — подчеркнула Ирина Кивико.

— Министерству здравоохранения – 2,4 млрд руб.;

— Министерству труда и социальной защиты – более 2,2 млрд руб., что на 10,3% выше, чем за январь-февраль 2019 года;

— Министерству культуры – 288,5 млн руб., что на 8,8% больше прошлогоднего показателя;

— Министерству внутренней политики, информации и связи – 101,6 млн руб., что на 14,4% больше, чем в 2019 году;

— Министерству спорта – 86,6 млн руб., что на 3% превысило прошлогоднее финансирование;

— Государственному комитету по охране культурного наследия — 2,8 млн руб.;

— другим ГРБС (Аппарату Совета министров оккупированного Крыма, Управлению Делами и Аппарату Государственного Совета) — 3,9 млн руб.