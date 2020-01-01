Боевые расчеты береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» отдельной бригады береговой обороны Новороссийской военной морской базы Черноморского флота оккупантов провели артиллерийские стрельбы.

Стрельбы прошли на полигоне «Железный Рог», расположеном на Кавказском побережье, пишет Новый Севастополь.



«По замыслу проведения тренировки артиллеристы должны были уничтожить десантный отряд кораблей условного противника, готовивший высадку «вражеского» десанта на побережье. Имитацию надводных целей выполняли морские щиты-мишени», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Все цели были поражены артиллерийскими снарядами, поставленные задачи по уничтожению условного противника выполнены успешно.

В мероприятии было задействовано более 300 военнослужащих и около 20 единиц артиллерийской и бронетехники.

«Берег» – артиллерийская система береговой обороны калибра 130 мм, предназначенная для поражения малых и средних надводных кораблей, в том числе быстроходных, на непосредственных подступах к побережью. Радиус обнаружения целей до 30 км, радиус поражения до 23 км.