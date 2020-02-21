На судостроительном заводе "Залив" керченские выпускники будут проходить альтернативную службу
|09:30 03.03.2020
|Крым
Судостроительный завод «Залив» предложил дать возможность выпускникам керченских профильных учебных заведений проходить альтернативную военную службу на предприятии.
Об этом рассказал директор завода Игорь Обрубов, пишет Крыминформ.
«Мы поднимали вопрос… и минобороны поддержано наше предложение о создании возможности прохождения альтернативной службы на территории завода. Почему это актуально: по окончании учебных заведений выпускники достигают призывного возраста и отправляются на воинскую службу. А до 18 лет на определенные объекты просто нельзя допускать на работы», – рассказал Обрубов.
Директор «Залива» также сообщил, что предприятие ведет работу с министерством образования оккупированного Крыма и профильными учебными учреждениями полуострова для привлечения молодых специалистов на работу на завод.
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