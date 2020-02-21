Судостроительный завод «Залив» предложил дать возможность выпускникам керченских профильных учебных заведений проходить альтернативную военную службу на предприятии.

Об этом рассказал директор завода Игорь Обрубов, пишет Крыминформ.

«Мы поднимали вопрос… и минобороны поддержано наше предложение о создании возможности прохождения альтернативной службы на территории завода. Почему это актуально: по окончании учебных заведений выпускники достигают призывного возраста и отправляются на воинскую службу. А до 18 лет на определенные объекты просто нельзя допускать на работы», – рассказал Обрубов.

Директор «Залива» также сообщил, что предприятие ведет работу с министерством образования оккупированного Крыма и профильными учебными учреждениями полуострова для привлечения молодых специалистов на работу на завод.