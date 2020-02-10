Предприятия оккупированного Крыма попросили разрешения скрывать свое участие в государственных закупках из-за санкций.

Об этом после совещания в Керчи, посвященного диверсификации продукции оборонных заводов, рассказала "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди, пишет Крыминформ.

«Целый ряд нашей продукции по прохождению конкурсов сегодня востребован. Мы не можем себе позволить, чтобы предприятия, которые изготавливают эту продукцию, были известны, поскольку это может накладывать определенные проблемы на компании, с которыми мы сотрудничаем», – рассказала Ковитиди журналистам.

Как пояснил директор керченского судостроительного завода «Залив» Игорь Обрубов, речь идет не о скрытии самого факта проведения закупок, а только о неразглашении компании-победителя торгов.

«Если любое государственное учреждение размещает конкурс на изготовление того или иного изделия, которое можем изготовить мы, и как только мы становимся победителями конкурса, мы сразу ставим под удар заказчика и его конечного эксплуатанта, – сообщил Обрубов. – Мы хотим не скрывать сам факт закупки, мы хотим не всем показывать победителя – есть соответствующие органы, которые могут контролировать без проблем».

Ранее Ковитиди назвала проблемы оборонных предприятий при выпуске продукции гражданского и двойного назначения, а также перечислила предлагаемые Советом Федерации меры по исправлению ситуации.